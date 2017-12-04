EYMS’nin ‘Sarı-Kırmızı’ Maçlar Serisi Başlıyor

Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 16 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde üst üste iki maçı kendi sahasında olmak üzere ilk yarıdaki son 3 maçını sarı kırmızı renkli takımlarla oynayacak.

Ligde haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. Geride kalan 4 haftada 2 puan toplayan ve 4 maçtır gol atma başarısı gösteremeyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 15.haftasında Göztepe, 16.haftasında ise Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ligin 14.haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyet hasreti 4 maça çıktı. En son ligin 10.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, ligde üst üste iki maçı sahasında oynayacak. Malatya ekibi, zorlu iki maçtan 6 puan çıkarıp, devre arasına hedeflediği puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA SARI KIRMIZI GÜNLER

Süper Lig’de 14 haftalık bölümde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet alarak 16 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Malatya ekibi, Göztepe maçı sonrası 16.haftada ise yine sahasında 17 Aralık Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk yarının son 3 maçını sarı kırmızılı renkli takımlarla oynayacak. Malatya ekibi, ilk önce İzmir ekibi Göztepe ve İstanbul temsilcisi Galatasaray ile Malatya’da karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, ilk yarının son haftasında ise Kayserispor’a konuk olacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi