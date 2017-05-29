EYMS’nin Süper Lig Yolculuğu

TFF 1. Ligi ikinci sırada tamamlayarak, Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig hedefine iç sahada 37, deplasmanda ise 24 puan alarak ulaştı. Sarı siyahlı takım, deplasmanda Eskişehirspor ile birlikte en çok puan toplayan (24) takım oldu.

2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig’de 24 hafta zirvede kalan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarı ve ikinci yarının başlarında muhteşem bir performans ortaya koyarken, son bölümlerde istediği sonuçları alamadı.

Ligi 61 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı siyahlılar, 34 haftalık bölümde 18 galibiyetle, ligin en çok galibiyet alan takımı oldu.

LİGE İYİ BAŞLADILAR

TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonuna Mersin İdmanyurdu deplasmanında başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini Boubacar Dialiba Diabang (2) ve Sinan Özkan’ın golleriyle 3-1 mağlup ederek, sezona galibiyetle ‘merhaba’ dedi. Ligin ikinci haftasında sahasında Samsunspor’u Dialiba’nın golüyle 1-0 mağlup eden sarı siyahlılar, üçüncü haftada deplasmanda Denizlispor ile Sunday Mba’nın kaydettiği golle 1-1 berabere kaldı ve 7 puanla zirveye yükseldi.

Ligin dördüncü haftasında sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u Dialiba ve Amutu’nun golleriyle 2-0 mağlup eden sarı siyahlılar, puanını 10’a çıkarttı ve zirvedeki yerini korumasını bildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin beşinci haftasında ilk mağlubiyetini İzmir deplasmanında Altınordu karşısında 1-0’lık skorla aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Altıncı hafta sahasında Balıkesirspor’u Sedat Ağçay ve Micheal Pereira’nın golleriyle 2-1 mağlup eden sarı siyahlılar, puanını 13 yaptı ve liderliği geri aldı. Ligin yedinci haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor’u Micheal Pereira ve Dialiba’nın golleriyle 2-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 16’ya yükselterek, zirvedeki yerini korudu. Sekizinci haftada sahasında konuk ettiği Manisaspor’u Amutu ve Dialiba’nın (2) golleriyle 3-1 yenen sarı siyahlılar, 19 puanla liderliğini sürdürmesini bildi.

Ligin dokuzuncu haftasında Doğu derbisinde Elazığspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, Amutu’nun golüyle 1-0 öne geçse de ilk yarının son dakikasında Ömer Yıldız’ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1’lik sonuçla gitti. Sarı siyahlılar, 90+4’te Sinan Özkan’ın golüyle deplasmanda Elazığspor’u 2-1 mağlup ederek, puanını 22’ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Sarı siyahlılar, ligin 10’nc haftasında sahasında İstanbul ekibi Ümraniyespor’u Sunday Mba ve Dialiba’nın golleriyle 2-1 mağlup ederek, puanını 25’ yükseltti ve zirvedeki yerini korumasını bildi.

KABUS 11’İNCİ HAFTADA BAŞLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11’inci haftasında konuk olduğu Eskişehirspor’a Hasan Hüseyin Acar ve Bruno’nun golleriyle 2-0 mağlup oldu ancak liderliğini sürdürdü.

Ligin 12’nci haftasında sahasında Dialiba’nın kaydettiği golle Giresunspor ile 1-1 berabere kalan sarı siyahlılar, puanını 26 yaparak, zirvedeki yerini korudu. 13’ncü haftada konuk olduğu İzmir ekibi Göztepe’ye Umut Nayir ve Adis Jahovic’in golleriyle 2-0 yenilen sarı siyahlılar, haftayı mağlup tamamlamasına karşın liderliğini sürdürdü.

Ligin 14’ncü haftasında sahasında Bandırmaspor’a Atabey Çiçek’in attığı golle 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, zirveyi Boluspor’a kaptırdı. 15’nci haftada sahasında Adana Demirspor karşısında Dialiba’nın golüyle 1-0 öne geçmesine karşın 1-1 berabere kalan sarı siyahlılar, 27 puana ulaşsa da üçüncü sıraya geriledi.

BOLUSPOR DEPLASMANINDA DİRİLİŞE GEÇTİ

Lig’de ilk 10 haftada 25 puan toplayan ancak 5 haftalık süreçte sadece 2 puan alabilen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 16’ncı haftasında konuk olduğu Boluspor’u, Eren Tozlu (3), İrfan Başaran ve Micheal Pereira’nın golleriyle 5-1 yenerek, kötü gidişe ‘dur’ dedi.

Ligin 17’nci haftasında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan sarı siyahlılar, puanını 31’e çıkararak, rakipleri Göztepe ve Eskişehirspor ile aynı puanda haftayı üçüncü sırada tamamladı.

18’nci haftada sahasında Mersin İdmanyurdu’nu İrfan Başaran ve Micheal Pereira’nın golleriyle 2-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 34’e çıkartarak, ikinci sıraya yükseldi. Ligin 19’ncu haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı üçüncü sırada tamamladı.

MUHTEŞEM BİR SERİ YAKALADILAR

Samsunspor mağlubiyeti sonrası Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle maçlarını İstanbul’da oynama kararı aldı.

Ligin 20’nci haftasında Denizlispor ile Beşiktaş’ın sahası Vodafone Stadyumu’nda karşılaşan sarı siyahlılar, Dialiba, Micheal Pereira ve Jonathan Ayite’nin golleriyle rakibini 3-1 yenerek, 37 puanla yeniden zirvede yerleşti.

Ligin 21’inci haftasında deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında Micheal Pereira’nın golüyle 1-0 öne geçen Evkur Yeni Malatyaspor, 90’ncı dakikada Ramazan Civelek’in golüne engel olamadı ancak 90+2’de Eren Tozlu sahneye çıkarak, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Zorlu Gaziantep deplasmanından 2-1 üstün ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, 40 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi.

Ligin 23’üncü haftasında İstanbul’da Vodafone Stadyumu’nda karşılaştığı Altınordu’yu Dialiba ve Murat Yıldırım’ın golleriyle 2-0 yenen sarı siyahlılar, puanını 43’e yükselterek, liderliğini sürdürdü. Ligin 23’üncü haftasında deplasmanda Eren Tozlu ve Jonathan Ayite’nin golleriyle Balıkesirspor ile 2-2 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 44 puanla zirvedeki yerini korudu.

Ligin 24’üncü haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Şanlıurfaspor’u konuk eden sarı siyahlılar, rakibini Eren Tozlu ve Jonathan Ayite’nin golleriyle 2-1 yenerek, puanını 47’ye yükseltti ve rakipleriyle arasındaki puan farkını açmaya başladı.

25’inci haftada deplasmanda Manisaspor’u Eren Tozlu’nun golleriyle 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 50’ye çıkarttı. En yakın takipçileri Sivasspor’a 7, Eskişehirspor’a ise 8 puan fark atan Doğu’nun kaplanları bir anda zirvede yalnız kaldı.

Ligin 26’ncı haftasında İstanbul’daki son maçında Elazığspor ile Doğu derbisinde karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmayı Eren Tozlu’nun golüyle 1-0 kazandı ve puanını 53’e yükselterek, rakipleriyle arasındaki puan farkını korumasını bildi.

BİR KEZ DAHA DÜŞÜŞ YAŞADILAR

Ligin 27’nci haftasında İstanbul ekibi Ümraniyespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı 53 puanda tamamlarken, liderliğini sürdürdü.

Uzun bir aradan sonra Malatya İnönü Stadı’nda Eskişehirspor ile karşılaşan sarı siyahlılar, Erkan Zengin ve Bruno’nun golleriyle 2-0 geriye düştü. Malatya ekibi, Ahmet Aras’ın golüyle farkı 1’e indirse de rakibine 2-1 mağlup oldu ve iki haftada 6 puan kaybetti.

Ligin 29’uncu haftasında Giresunspor deplasmanında Sedat Ağçay’ın golüyle 1-1’lik skoru yakalayan ve kritik bir 1 puan alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30’ncu haftasında sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi Murat Akça’nın muhteşem kafa golüyle 1-0 yenerek, 57 puanla avantajını korumasını bildi.

SON HAFTALARDA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Ligin 31’inci haftasında deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı 57 puanla zirvede tamamladı ancak Sivasspor ve Eskişehirspor puanlarını 55’e yükselterek, aradaki puan farkını eritti.

Ligin 32’nci haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda Yiğitcan Erdoğan ve İrfan Başaran’ın golleriyle 2-1 yenen sarı siyahlılar, puanını 60’a yükselterek, avantajını sürdürdü. Ligin 33’ncü haftasında sahasında Boluspor ile Dialiba’nın kaydettiği golle 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, adını Süper Lig’e yazdırırken, zirvedeki yerini korudu.

Ligin son haftasında deplasmanda Sivasspor’a 4-0 mağlup olan sarı siyahlılar, sezonu 61 puanla ikinci sırada tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi