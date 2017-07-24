EYMS’nin Topuk Kampı Sürüyor
Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, pas çalışmaları ve tempolu koşular üzerinde duruldu.
Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Topuk Yaylası’ndaki kampı, bu ayın sonuna kadar devam edecek.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Bu sene süper ligde ahmet aras rüzgarı esebilir. Ptt 1.lig futbolundan esir kalmamış süper ligde besiktasli cenk tosun gibi olabilir demedi demeyin şuan da kamp döneminde yalcin ahmet aras farnolli ve dening performans olarak boy gösteriyolar
Ay sonu dediğiniz 1 hafta hala transferler bitmedi. Geç kalıyoruz.