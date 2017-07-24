Final

Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

EYMS’nin Topuk Kampı Sürüyor

EYMS’nin Topuk Kampı Sürüyor
  • 25.07.2017
  • 2

Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, pas çalışmaları ve tempolu koşular üzerinde duruldu.

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Topuk Yaylası’ndaki kampı, bu ayın sonuna kadar devam edecek.

AA

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Michail dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 12:24

    Bu sene süper ligde ahmet aras rüzgarı esebilir. Ptt 1.lig futbolundan esir kalmamış süper ligde besiktasli cenk tosun gibi olabilir demedi demeyin şuan da kamp döneminde yalcin ahmet aras farnolli ve dening performans olarak boy gösteriyolar

    Cevapla
  2. Ali Basri Tezel dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 10:07

    Ay sonu dediğiniz 1 hafta hala transferler bitmedi. Geç kalıyoruz.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."