EYMS’nin Topuk Kampı Sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, pas çalışmaları ve tempolu koşular üzerinde duruldu.

Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Topuk Yaylası’ndaki kampı, bu ayın sonuna kadar devam edecek.

AA