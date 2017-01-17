EYMS’nin Transfer Gündemindeki İsimler

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Kabarık bir listeyle arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, önceden görüştüğü birkaç futbolcudan haber bekliyor.

Ligin ikinci yarısı için şuana kadar Sezer Özmen ve Ahmet Aras’ı transfer eden Evkur Yeni Malatyaspor’da, Sivasspor maçı sonrası teknik direktör İrfan Buz, ‘transfer istiyorum’ diye serzenişte bulunmuştu. Tecrübeli teknik adamın bu serzenişine kulüp başkanı Adil Gevrek ‘transfer yapacağız’ demişti.

“SANTRAFOR, SOL BEK, ORTA SAHAYA TRANSFER İSTİYORUM”

Evkur Yeni Malatyaspor, kabarık bir listeyle arayışlarını sürdürüyor. Takımın teknik patronu İrfan Buz, Sivasspor maçı sonrası “İki oyuncu aldık. Transfer istemiyoruz diye bir şey yok. Tabi ki net bir şekilde hoca olarak bunu size söyleyeyim, transfer istedim, istiyorum da. Transfer istiyorum. Santrafor alınacak, sol bek alınacak, orta sahaya da adam istiyorum. Bunları yapmak durumundayız. Bu yarışın içerisinde olmak istiyorsak, bunları verdik. İstişare içerisindeyiz. Tabi kolay değil, yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Biz isimleri de verdik. Alabileceğimiz a, b, c şıkkını da verdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Yeterli diye bir şey yok, öyle bir şey söylenilmiyor. Tabi ki eksiklerimiz var” açıklamasını yapmıştı.

“DOĞRU İSİMLERİ ALMAK İSTİYORUZ”

Kulüp başkanı Adil Gevrek ise transfer çalışmalarının devam ettiğini, takıma doğru isimler kazandırmak istediklerini ifade etti.

Gevrek, “İki transfer yaptık. Yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımız oldu. 1-2 transfer daha yapmayı planlıyoruz, belki üçü zorlarız. Ama iki tane önemli transfer mutlak yapmamız lazım. Biz, yapacağımız transferleri, transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Takıma gelecek arkadaşlarımızın mutlak bu takıma katkı sağlaması lazım. Yapacağımız transferler biraz geç olabilir ama önemli olan doğru transferi yapmaktır” açıklamasında bulundu.

GÜNDEMDE BİRÇOK İSİM VAR

Evkur Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarını sürdürürken, birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu isimlerin başında TFF 1. Lig’de gol krallığı bulunan Aytemiz Alanyasporlu Jonathan Ayite (fotoğraftaki futbolcu). Bu futbolcunun transferi için teknik direktör İrfan Buz’un olumlu yanıt verdiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Sarı kırmızılıların gündeminde Hollanda ekibi Twente’de forma giyen orta saha oyuncuları Shadrach Eghan ve Kyle Ebecilio’nun da olduğu öğrenildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi