EYMS’nin Transfer Listesi Kabarık

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna ilk olarak stoper Sezer Özmen’i katan sarı kırmızılılar, Antalyaspor’dan Ahmet Aras (yandaki fotoğrafta) ve Aytemiz Alanyaspor’dan Gökhan İravul’u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

İkinci yarı çetin geçecek şampiyonluk yarışı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmaları kabarık bir listeyle devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen stoper Sezer Özmen’i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılıların, Antalyaspor’dan ayrılan Ahmet Aras ve Aytemiz Alanyaspor’dan Gökay İravul ile dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

Bu sezon Antalyaspor’un 25 kişilik kadrosunda yer almayan Ahmet Aras geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Şanlıurfaspor’da kiralık olarak geçirmiş ve 17 karşılaşmada 7 gol kaydetmişti. Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Aras ile 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmenin 22 Aralık 2016 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak sona erdirildiği kaydedilmişti.

Gökay İravul ise bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da 3 maçta görev aldı.

AHMET ARAS

13 Aralık 1987 Mardin doğumlu 1, 87 metre boyundaki Ahmet Aras santrafor mevkiinde forma giyiyor.

Süper Lig’de 13 maçta 267 dakika görev alan Aras, 2 gol kaydetti. Aras, 1. Lig’de ise 62 maçta 4 bin 387 dakika görev aldı ve 28 gol atıp, 5 asist yaptı.

29 yaşındaki Ahmet Aras, Antalyaspor’da sezon başında Portekizli Teknik Direktör Jose Morais tarafından 28 kişilik kadroya alınmamıştı. 2014-2015 sezonunun devre arasında Sivasspor’dan transfer edilen forvet oyuncusu Aras, kırmızı-beyazlı formayı 17 kere terletirken 6 gol atma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Aras, 2015-2016 sezonunda PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’a kiralık gönderildi. Sezon başında takıma geri dönen Ahmet Aras’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2017’de sona eriyordu

Antalyaspor ile yolları ayrılan Aras’ın TFF 1. Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’un yanı sıra birçok taliplisi bulunuyor.

GÖKAY İRAVUL

18 Ekim 1992 Denizli doğumlu olan Gökay İravul, futbola 2001 yılında Denizlispor’un altyapısında başladı. Seçmelere katılmıştı, minik takıma seçildi. Sonrasında Fenerbahçe’ye transfer oldu. İlk maçını AZ Alkmaar maçında oynamıştır. Fenerbahçe altyapısında yetişmiştir ve 15 Ocak 2010 tarihinde A takıma yükselmiştir. 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de 11 kez forma giyme şansı bulan Gökay göz dolduran futbolu ile beğenileri kazandı. Fenerbahçe, Gökay İravul’u,08.07.2012 tarihi itibariyle TFF 1. Lig takımı Manisaspor’a kiralık olarak verdi. Gökay İravul, futbolculuk hayatını 2012-2013 sezonunda Manisaspor kulübünde forma giydi. Fenerbahçe, Gökay’ı 8 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 1. Lig takımı Manisaspor’a 1 yıllığına kiralık olarak verdi. 4 Temmuz 2013 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a kiralanmıştır. Sezonun ilk yarısında burada 12 maça çıkan oyuncu 1 asist yapmıştır. Ancak devre arasında eski takımı Manisaspor’a kiralandı. İravul son olarak Aytemiz Alanyaspor’un formasını giydi.

İravul, orta saha mevkiinde forma giyiyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi