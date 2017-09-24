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Malatya Haber -

‘EYMS’nin Yediği 2 Golde de Hakem Kararı Hatalı’

‘EYMS’nin Yediği 2 Golde de Hakem Kararı Hatalı’
  • 25.09.2017
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TRT Spor’un ‘Teknik Analiz’ programında hakem kararlarına ilişkin değerlendirme yapan eski hakem Mustafa Çulcu, Kardemir Karabükspor’un Evkur Yeni Malatyaspor karşısında attığı 2 gol öncesindeki penaltı ve serbest vuruş kararlarının doğru olmadığını yorumladı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında gelişen Karabük atağında, yakın mesafeden Teodor Grozav’ın vurduğu top, cezaalanı içerisinde Aytaç Kara’nın göğsüne çarptı. Ancak, hakem Serkan Tokat, görmediği bu pozisyonda elle müdahale gerekçesiyle penaltıya hükmetti ve atışı kullanan Yatabare golü kaydetti ve skoru 1-3’e getirdi.

Karşılaşmada 84. dakika oynanırken, hakem Tokat, Evkur Yeni Malatyaspor cezaalanının sağ çapraz önünde, bir topu uzaklaştırmak için kafaya yükselen Azubuike’nin, Karabüklü Torje’ye faul yaptığı gerekçesiyle serbest vuruşa hükmetti. Atışı kullanan Torje, sert bir vuruşla takımının 2’nci golünü attı, skoru 2-3 yaptı.

TRT Spor’da Ersin Düzen’in sunduğu Teknik Analiz programında, süper lig maçlarındaki hakem kararlarını yorumlayan Mustafa Çulcu, Karabük- EYMS maçında EYMS aleyhine verilen penaltı kararının doğru olmadığını, hakem Serkan Tokat’ın, pozisyonu görecek konumda olmamasına rağmen, görmeden verdiği kararla penaltıya hükmettiğini, bu pozisyonda kesinlikle penaltı bulunmadığını bildirdi.

Mustafa Çulcu, 84. dakikada EYMS’nin ikinci golü yediği serbest atışa yolaçan faul kararı ile ilgili de, hakemin yine hatalı olduğu yorumunu yaptı. Bu pozisyonda Azubuike’nin topa yükselirken, Karabüklü oyuncu Torje’nin, topa yükselme niyetinin olmadığı gibi Azubuike’yi engellemeye çalıştığını ve faulu yapanın Karabüklü oyuncu olduğunu, bu oyuncunun aleyhine faul kararı verilmesi gerekirken, faul gerekçesiyle EYMS aleyhine verilen ve golle sonuçlanan serbest atış kararının doğru olmadığını söyledi.

Çulcu, kendisinin maçı televizyon naklen yayınından seyrettiğini, özet görüntülerde yeralmayan EYMS cezaalanındaki bir pozisyonda EYMS’li oyuncunun Karabük’lü oyuncunun topuğuna bastığını, penaltı olarak değerlendirilmesi gereken bu pozisyonda da hakemin oyunu devam ettirdiğini bildirdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Arşiv

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Yorumlar
  1. eyyup dedi ki:
    25 Eylül 2017, 15:39

    doğru yoruma ne denirki Malatyaspor her maçında böyle hakemler tff de bir problem var gibi görünüyor bu fetöcüler Hakem hatalarıyla millet birbirine düşürmeye çalışıyorlar

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  2. Vedat dedi ki:
    25 Eylül 2017, 15:24

    Haram olsun diyecek bişey yok.

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  3. TURGUT ÖZMÜŞ dedi ki:
    25 Eylül 2017, 13:22

    Helal olsun , Mustafa çolcu hakem hocamıza , Diğer yorumcu hakemler gibi eyyamcı değil, Doğruları söylemiş yüreğinize sağlık ,Sizin gibi düzgün spor adamlarına bu ülkenin ihtiyacı var .

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  4. zafer aslan dedi ki:
    25 Eylül 2017, 09:55

    Sayın Gevrek; gevrek gevrek ziyaretler yaparken bütün maçlardaki kasıtlı kararları da göstersin yetkililere

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  5. bayram dedi ki:
    25 Eylül 2017, 09:49

    Helal olsun ÇULCU hocaya çok güzel analiz
    Nerde MALATYA yöneticileri her hafta aynı senaryolar Bu hakemler MALATYA yı YAKACAKLAR………………….ALLAH tan 4.gol geldi yoksa beraberliğe hakem taşıyacaktı..

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  6. murat dedi ki:
    25 Eylül 2017, 09:31

    yönetim çok pasif sezon başından beri malatya’ya yapılan haksız kararların görüntülerini önce tff’ye sonra fifa’ya göndersin.

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  7. Ali kaya dedi ki:
    25 Eylül 2017, 09:14

    Dediği Sadıkın pozisyonuna penalti verebilirdi

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  8. mustafa turan dedi ki:
    25 Eylül 2017, 08:32

    mustafa çulcu hangi takım galip geliyorsa o takımın aleyhine kararlar verildiğini söylüyor.yani onun yorumları pekte muteber değil. yazık

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  9. Ali Basri Tezel dedi ki:
    25 Eylül 2017, 08:01

    Hakem hatalı karar vermiş olabilir ama bu frikiklere baraj işini yapamıyoruz. Ertaç bu konuda çok sıkıntı yaşıyor.

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