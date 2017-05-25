EYMS’nin Yeni Staddaki İlk Maçı ‘Seyircisiz’ Oynanacak

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Cumartesi günü Sivas’ta oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek, Evkur Yeni Malatyaspor’a 1 maçı seyircisiz oynama cezası verdi. Buna göre, EYMS Süper Lig’de, Malatya’da yeni stadda oynayacağı ilk maçta seyircisi olmadan mücadele edecek. PFDK, ayrıca EYMS’nin ilk deplasman maçına da bazı seyircilerinin girişinin engellenmesine karar verdi.

PFDK’nın, Sivas’ta oynanan ve ev sahibi takımın 4-0 galip gelerek TFF 1. Lig Şampiyonluğu’nu elde ettiği Sivasspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki olaylarla ilgili her iki takıma verdiği cezalar şöyle açıklandı:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 20.05.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR – EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B,C VE KUZEY ÜST TRİBÜN A,B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SİVASSPOR Kulübünün, 20.05.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR – EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ÜST C,D, KAPALI ALT F,G, GÜNEY ALT C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına..”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi