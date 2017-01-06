EYMS’nin Yenisi Ahmet Aras’ın Kariyeri

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci transferini forvet mevkiine gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, tecrübeli forvet oyuncusu Ahmet Aras’ı kadrosuna kattı.

Ligde çetin geçecek ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, ileri uç için Ahmet Aras’ı renklerine bağladı. Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ahmet Aras’ı yakından tanıyalım.

13 Aralık 1987’de Mardin’de doğan 1,87 metre boyundaki forvet oyuncusu Ahmet Aras, 2007-2008 sezonunda Manisaspor formasıyla 6 maçta 1 gol kaydetti. 2007 yılında Muğlaspor ile 2 maça çıkan ve gol atma başarısı gösteremeyen Aras, 2007-2008 sezonunda İstanbulspor formasıyla 8 maça çıktı ve gol atamadı.

2008 yılında İzmirspor’un formasını giyen Ahmet Aras, 9 maçta 5 gol attı. 2008-2009 sezonunda Pendikspor ile 4 maça çıkan ve gol atamayan Aras, 2009 sezonunda İzmirspor formasıyla 27 maçta rakip ağları 6 kez havalandırma başarısını gösterdi.

2010-2011 sezonunda İzmir ekibi Bucaspor ile 1 maça çıkan ve gol atamayan Ahmet Aras, 2011 yılında transfer olduğu Bursa Nilüferspor formasıyla 15 maçta görev aldı ve 6 gol attı. Ayı yıl Ankara Demirspor’a transfer olan golcü futbolcu, 16 maçta 7 gol kaydetti. 2012 yılında İnegölspor ile 7 maça çıkan Aras gol atma başarısını gösteremedi.

2012-2013 sezonunda Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü’nün formasını giyen tecrübeli futbolcu, 21 maçta 14 gol attı ve bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2013 yılında Sivasspor’a transfer olan Aras, 2 maçta görev aldı ve gol atamadı. Ardından 2013-2014 sezonunda Fethiyespor’da kiralık olarak forma giyen Aras, 31 maçta 15 gol attı.

2014-2015 sezonunda Antalyaspor formasıyla 1 maça çıkan Ahmet Aras, 14 maçta 6 gol atma başarısını gösterdi. 2015 yılında Şanlıurfaspor formasıyla 16 maçta 7 gol kaydeden Aras, 197 maçta 72 gol kaydetti. Aras, toplamda 25 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

TFF 1. LİGİ YAKINDAN TANIYOR

Ahmet Aras TFF 1. Lig’de 62 karşılaşmada 4 bin 387 dakika görev aldı. 62 maçta 28 gol kaydeden Aras, 5 asist yaptı. Aras, 10 sarı kart gördü.

Süper Lig’de 13 maçta 267 dakika görev alan Ahmet Aras, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 12 maçta 936 dakika sahada kalan Aras, 4 gol attı, 2 sarı kart gördü.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 3 maçta 239 dakika görev alan Aras 3 gol attı, 1’de asist yaptı.

TFF 1. Lig Play-Off’ta 2 maçta 19 dakika sahada kalan Aras gol atamadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi