“EYMS’ye Destek Olacak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat “Eğer Yeşilyurt Belediyespor 3.lige çıkarsa bu Yeni Malatyaspor için öncelikli bir destek olacak” dedi.

Belediye Başkanı Hacı Uğur, Yeşilyurt Belediyespor’un bu sezon ki gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeşilyurt Belediyespor’un şuan ligde iyi gittiğini kaydeden Başkan Polat, “Yeni Malatyaspor’umuzun Süper Lig’e çıkması hepimizi fazlasıyla sevindirecek. Malatyaspor bizim orta değerimiz. Eğer nasip olur Yeşilyurt Belediyespor da 3.lige çıkarsa bu Yeni Malatyaspor için öncelikli bir destek olacak. Yeni Malatyaspor’umuzun akışkanlığını gerçekleştirecek. Burada alttan oraya sporcu kazandırılması veya onlardan değerlendirmedikleri sporcuların Yeşlyurt Belediyespor’da değerlendirilmesi gibi bir desteği oluşturacak. Biz bu anlamda önemsiyoruz. Takımımız şuan Bölgesel Amatör Lig’de iyi gidiyor. Ben de 3.lige çıkmayı güçlü bir ihtimal olarak görüyorum” dedi.

“Her ikisini de bir dengede götürmemiz lazım”

Polat, Yeşilyurt Belediyespor olarak sadece futbolda değil bütün branşlarda faaliyet gösteren bir kulüp olduğunu vurgulayarak, “Amatörün bir çok brançında aktivite gösteren bir kulübüz. Amatör branşlar ve salon sporlarında çalışmalarımız devam ediyor. Amatör sporu özellikle desteklememiz gerekiyor. Bu yönüyle de biz Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm amatör sporlarda yer alan kulüplerimizle sürekli bir diyalog içerisindeyiz. Yine Kiraz Festivali çerçevesinde de turnuvalar düzenliyoruz. Çünkü sporun aslında en büyük hizmeti amatördür. Fakat profesyonel spor da şehrin tanıtımı ve şehrin bir araya gelmesi için bir heyecan oluşturuyor. Biz bu her ikisini de bir dengede götürmemiz lazım. Bir yandan o profesyonel sporumuzu desteklerken, diğer taraftan da amatör dallarımızı güçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

iha