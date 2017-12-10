EYMS’ye ‘Özel’ Destek

Down Sendromlu çocuklar, ligin 15.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasını izledi.

Malatya Down Sendromlular Derneği, Sessiz Adımlar Spor Kulübü ve İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz Bölümünün düzenlemiş olduğu etkinlikle, down sendromlu çocuklar Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasını tribünden izledi. Ellerindeki sarı kırmızılı bayraklarla Evkur Yeni Malatyaspor’a destek veren çocuklar, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.

Down Sendromlular Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ilkım, “Çocuklarımızın sosyalleşmesi adına çok güzel bir etkinlik oldu. Bu faaliyetle çocuklarımız eğlenceli bir gün geçirdi” dedi.

Ilkım, ilgi ve desteklerinden dolayı Evkur Yeni Malatyaspor yönetimine teşekkür etti.

Yeni Malatya Gazetesi