EYMS’ye Havalimanı’nda Olaylı Karşılama
TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0’lık sonuçla yenilen Evkur Yeni Malatyaspor takımına Malatya’ya dönüşünde havaalanında bir grup taraftar tepki gösterdi.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği havaalanındaki tepkili karşılamada kulüp şoförü Zafer Çubuk ile bir grup taraftar tekme tokat birbirine girdi. Aldığı 5-0’lık ağır yenilgiyle taraftarını üzen sarı-kırmızılı takım, Balıkesir dönüşü havaalanında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Teknik Direktör İrfan Buz’a ‘Söylesene İrfan Hoca bu takım niye oynamıyor’ yönünde tezahüratla tempo tutan taraftarlar, bu tepkiye karşılık veren bazı futbolcuların üzerine yürüdü. Bu esnada bazı taraftarlar ile kulüp şoförü Zafer Çubukçu tekme tokat birbirine girdi.
Gerginlik tesislerde de sürdü
Olaylar gecenin ilerleyen saatlerine doğru kulübün Orduzu Pınarbaşı’ndaki Tesisleri’ne de sıçradı. Yaklaşık 60 dolayındaki taraftar grubu güvenliği aşarak tesislere girmeye çalıştı. Polisin tesise yaklaşmasına izin vermediği taraftarlar bunun üzerine dışarı çıkan bazı futbolculara taş atarak tepkisini sürdürdü.
Atılan taşlardan birinin dışarıda bulunan futbolculardan Ferhat Kiraz’a isabet ettiği ve sol kanat oyuncusunun hafif şekilde ayağından yaralandığı ileri sürüldü.
iha
Arkadaslar lütfen sakin olun.Bu takım sampiyon olacak.Sadece umulmadik sekilde cikan bir yol kazasi.Irfan hocaya ve takima sahip cikiyoruz.Baska Malatyaspor yok.
Üzücü olaylar, ama taraftar bu kadar abartmamalı. Tesise girip futbolcu taşlamak nedir Teksas mı burası, takımı ve futbolu eleştirebilirsin, oynamayan futbolculara yaptırım uygulanmasını isteyebilirsin, ama futbolcu taşlayamazsın. Malatyahaber.com’ da bu konuda daha sorumlu davranmalıdır !
Lig yeni başlıyormuş gibi takımızı destekleyelim, takımı protesto etmek rakiplerimizin işine gelir. Kara gün dostu olalım.
çok iyi yapmışlar az bile sedat aras sadık bunlar futbolcu olamaz bunlar taraftarın eline verecen Alllah ne verdiyse bakın Elazığ nasıl oynuyor helal olsun utanın sedat efendi efe gibi dolaşılmaz sahada futbol oynayacan kardeş ondan sonrada adama böyle 5 atarlar gerçi hata irfan buzda sizin gibi son kullanma tarihi geçmiş futbolcu ‘yu oynatırsa sonucu bu olur bir kazanın sonra para lafı edin yüzünüz olsun adamlar düşme potasında çatır çatır top oynuyorlar bandırma urfa elazığ yazık günah taraftara camiyaya
nerde vekillerimiz varmı acaba