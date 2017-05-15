EYMS’ye Kutlama Mesajları Yağıyor

TFF 1. Lig’de bitime bir hafta kala adını Süper Lig’e yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor’a kutlama mesajları yağdı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden oldu.

Boluspor maçını şeref tribününde izleyen Bakan Tüfenkci, takımın adını Süper Lig’e yazdırmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadı.

Tüfenkci, “Bu gurur Malatya’nın. Hasret sona erdi Yeni Malatyaspor’umuz Süper Lig’de. İnşallah bu takım Süper Lig’de de büyük başarılara imza atacak. Yönetimi, teknik heyeti, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum” mesajımı yayınladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Süper Lige yükselen Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’u can-ı gönülden tebrik ederim” dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, “Mutluyuz. Malatyasporumuz artık süper ligde. Tebrikler ve teşekkürler tüm camiaya, takıma destek olan herkese ve Malatya halkına” dedi.

Bir dönem Malatya Valisi olarak görev yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Süper Lig’e hoşgeldin Y.Malatyaspor. Tebrikler Malatya’ya, Y.Malatyaspor’a” ifadesini kullandı.

AKPGenel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Yeni Malatyaspoır ile birlikte Süper Lig’e çıkan komşu şehrimizin takımı Sivasspor kulübünü ve Sivaslı kardeşlerimi kutluyorum. Süper lig gururunu yaşatan başta kulüp Başkanımız Adil Gevrek’e, yönetime, futbolculara, teknik heyete ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” mesajımı yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, “Malatyasporumuzu hak ettiği yere, Süper Lige taşıyan futbolcular, teknik kadro ve muhteşem taraftarımızı gönülden kutluyorum” ifadesine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor’un Süper Lige yükselmesinin ardından bir tebrik mesajı yayınladı. Başkan Gürkan, Malatya’ya ve Yeni Malatyaspor’a gönül vermiş vatandaşlara büyük mutluluk ve heyecan yaşatan Yeni Malatyaspor’u tebrik etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yayınladığı tebrik mesajında “Malatya’nın 11 yıllık hasreti sona erdi. Yeni Malatyasporumuz Süper Lig’e yükselerek, Malatya’ya ve Yeni Malatyasporumuza gönül vermiş vatandaşlarımıza büyük bir mutluluk yaşatmıştır. İnanan bir ekibin vermiş olduğu mücadele ve alın terinin neticesinde hak edilen bir sonuç ortaya çıkmıştır. Sezon başından, ligin sonuna kadar şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarak Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyasporumuzu ve her daim takımımızın yanında olan Yeni Malatyaspor’a gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Yeni Malatyasporumuzun bu başarısında emeği olan başta futbolcu kardeşlerimi, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, kulüp yöneticilerimizi, taraftarlarımızı ve katkısı bulunan herkesi kutluyor, Yeni Malatyasporumuza Süper Lig’de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

TFF 1.Liginde 2016-2017 Futbol Sezonunun tamamlanmasına bir hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Evkur Yeni Malatyaspor tüm Malatyalıların ortak sevinci, ortak umudu ve ortak gururudur. Kentimizin gözbebeği olan Evkur Yeni Malatyaspor bütün başarıları hak etmektedir. Malatya İnönü Stadında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Boluspor karşılaşmasından sonra sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor’u canı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un sergilediği üstün başarısıyla tüm Malatyalıları sevince boğduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Boluspor maçında Malatya İnönü stadındaki atmosfer gerçekten takdire şayandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerden gelen binlerce Malatyaspor sevdalısı hemşerilerimizin birlik ve beraberlik ruhuyla takımına sahip çıkması Malatya’nın gücünü göstermektedir. 12 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige yükselen kentimizin güzide takımının bu başarısı tüm Malatyalıların el birliği ile yakaladığı bir başarıdır. Bolu maçından sonra sokaklara taşan ve gönüllerince bu zaferi kutlayan Malatyaspor taraftarların yaşadığı mutluluk her şeyin üstündedir. Sadece Malatya’da değil, Dünya’nın ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan değerli hemşerilerimizde yıllar sonra Süper Lige yükselmenin heyecanını yaşadı. Bu güzel tabloyu ve sevinci bizlere yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lige çıkması için çok ciddi desteklerin sağlandığına dikkat çeken Başkan Polat, “ Öncelikle takımı her türlü şartta destekleyen, iç ve dış saha maçlarında tribündeki yerini alarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Malatyaspor taraftarlarını, Malatyaspor sevenlerini, Malatya sevdalılarının emeklerini ve çabalarını takdir ediyorum. Takımımızı destekleyen fedakâr Malatyaspor taraftarlarımızın çabası, gayreti ve inancı yakalanan başarının temelini oluşturmaktadır. Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyon olması için tüm gücünü ortaya koyan, takımı bir an olsun yalnız bırakmayan başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci olmak üzere Sayın Valimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, Milletvekillerimiz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ile siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, kamu ve kuruluş müdürlerimiz ve çok kıymetli Malatyalılar bu süreçte el birliği yaparak takımın süper lige çıkması için büyük bir kenetlenme sağladılar. Omuz omuza verilen mücadele sonunda Süper Lige yükselmek Malatyalıların ortak başarısıdır. Önümüzdeki sezon için Evkur Yeni Malatyaspor’umuza başarılar dilerim” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com