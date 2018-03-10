EYMS’ye Moral Yemeği

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, Fenerbahçe karşılaşması öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor takımına, Yeşilyurt ilçesinde bir işletme sahibi tarafından moral yemeği verildi.

Yemek öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçı öncesinde oyuncularla güzel bir yemek yiyeceklerini belirtti.

Takımın moral ve motivasyonu için güzel bir gece olduğunu aktaran Bulut, “Bir arada oturup, sohbet edeceğiz, takıma moral vermesi açısından güzel bir gece olacak. İşletme sahibine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

AA