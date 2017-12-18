EYMS’ye Şans Getirdiler

Evkur Yeni Malatyaspor’un Galatasaray’ı 2-1 yendiği karşılaşmada özel taraftarlar, maçın başından sonuna kadar takıma destek verdi.

Süper Ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’u zorlu karşılaşmada özel taraftarlar yalnız bırakmadı.

Özel sporcular, ellerinde bayraklar ve pankartlarla takıma maçın başından sonuna kadar büyük bir destek verdi.

Antrenör Ali Karaca, “Çocuklarımızın duaları ile şans getirdik. Evkur Yeni Malatyaspor güzel ve etkili bir oyun ile galip geldi. Başta Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın olmak üzere ilk defa yapmış olduğumuz böyle bir etkinliğe vesile olan herkese özel çocuklarımız ve aileleri adına teşekkür ederiz. Allah özel bireylere bu yolda hizmet edenlerin sayısını artısın” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi