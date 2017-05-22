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Malatya Haber -

EYMS’ye Şarkı Besteledi

EYMS’ye Şarkı Besteledi
  • 22.05.2017
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Şarkıcı Aydın Aydın, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’a şarkı besteledi.

Sosyal medyadan yayınlanan şarkının başlangıcında Aydın Aydın ‘Senin Allah’ına kurban Yeni Malatya’ diye başlıyor.

“Malatya Malatya eşin yoktur dünyada, Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba” nakaratının olduğu şarkının sözleri şöyle:

Sarı kırmızı rengin, rakipleri devirdin

Hiç yılmadı taraftar dünyada yoktur dengin

Yorulmadı Malatya, dünyada yoktur dengin

Malatya Malatya eşin yoktur dünyada

Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba

 

Şahlandı an be an Battalgazi, Arguvan

Şiro gibi gürledi takım, yönetim, başkan

Malatya Malatya eşin yoktur dünyada

Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba

 

Doğunun kaplanları, Çakır’ın aslanları

Evkur Adil başkanım, bu nasıl bir başarı

Malatya Malatya eşin yoktur dünyada

Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. MEHMET K. dedi ki:
    22 Mayıs 2017, 22:41

    Adamsın yaa!

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