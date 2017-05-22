EYMS’ye Şarkı Besteledi
Şarkıcı Aydın Aydın, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’a şarkı besteledi.
Sosyal medyadan yayınlanan şarkının başlangıcında Aydın Aydın ‘Senin Allah’ına kurban Yeni Malatya’ diye başlıyor.
“Malatya Malatya eşin yoktur dünyada, Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba” nakaratının olduğu şarkının sözleri şöyle:
Sarı kırmızı rengin, rakipleri devirdin
Hiç yılmadı taraftar dünyada yoktur dengin
Yorulmadı Malatya, dünyada yoktur dengin
Malatya Malatya eşin yoktur dünyada
Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba
Şahlandı an be an Battalgazi, Arguvan
Şiro gibi gürledi takım, yönetim, başkan
Malatya Malatya eşin yoktur dünyada
Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba
Doğunun kaplanları, Çakır’ın aslanları
Evkur Adil başkanım, bu nasıl bir başarı
Malatya Malatya eşin yoktur dünyada
Efsane geri geldi, Süper Lig’e merhaba
Yeni Malatya Gazetesi
Adamsın yaa!