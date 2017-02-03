EYMS’yi Kritik Haftalar Bekliyor

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, 11 Şubat’ta başlayacak ve uzun sürecek olan lig maratonunda kritik haftalar bekliyor.

Sarı kırmızılılar, lige verilen arada Antalya Lara’da mini bir kamp yaparak, lig hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20’nci haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte galibiyet serisi yakalayıp, yeniden zirveye oturmak istiyor.

Ligde 34 puanla üçüncü sırada yer alan Malatya ekibi, 11 Şubat’ta deplasmanda en çok puan toplayan (16) Denizlispor ile TFF’nin onaylaması halinde İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek. Ligde 19 haftalık dilimde 26 puan toplayan Denizlispor, bu 26 puanın 16’sını dış sahada aldı. Yeşil siyahlılar, deplasmanda 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak, şuana kadar deplasmanda en çok puan toplayan takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

Sarı kırmızılılar, 21’nci haftada ise ligde aldığı enteresan sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son oynadığı karşılaşmada Bandırmaspor’u 3-1 yenen Gaziantep ekibi, sahasında 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22’nci haftasında ise sahasında İzmir ekibi Altınordu ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, ligdeki ilk mağlubiyetini Altınordu karşısında almıştı.

Yeni Malatya Gazetesi