“EYMS’yi Süper Lige Çıkaracağız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir, takımın Süper Lige çıkması için elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını söyledi.

Uzun süre sabırla bekleyen ve çalışmalarını sürdüren Ertaç Özbir, sabrının karşılığını aldı. Ligin 15’nci haftasında kaleyi Hakan Canbazoğlu’ndan alan Özbir, yaptığı kurtarışlarla herkesin takdirini kazandı.

Ligin 15’nci haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada kaleyi devralan Özbir, 4 karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü. Özellikle ligin 17’nci haftasında iç sahada Sivasspor ile oynanan karşılaşmada, Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural ile maça damgasını vuran Özbir, yaptığı kurtartışlarla kalede güven verdi.

Kaleye geçmek için uzun süre bekleyen başarılı eldiven, yine uzun süre sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda, antrenman öncesi gazetecilerle bir araya gelen Ertaç Özbir, takımın hedefi ve kendi hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“GÖREVİMİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM”

Kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden Özbir, “Hocama bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Bende bu şansı layıkıyla yerine getirdiğim için çok mutluyum. Takım açısından da bakıldığında şu sıralar iyi gidiyoruz. Bazı şansızlıklarımız oldu. Belki sahadan belki sakatlıklar belki de başka nedenlerden dolayı şansızlıklar yaşadık. Ama olsun, bunlar bizim için hiç önemli değil. Biz sahaya çıkıp, elimizden geleni yapacağız. İster tek ayak isterse çift ayak olalım, bu hiç sorun değil. Kim oynuyorsa, sahaya çıkıp elinden geleni yapacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

“TEK AMACIMIZ 3 PUAN”

Başarılı eldiven, Samsunspor deplasmanından 3 puanla ayrılıp, emin adımlarla şampiyonluğa yürümek istediklerini kaydederek, şunları söyledi: “Bu tür dönemlerde maçlar daha zorlu geçer. Hele ligin ikinci yarısı daha farklı geçiyor. Çünkü bazı takımlar kümede kalma bazıları ise bir üst lige çıkma mücadelesi veriyor. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve bu yolda ilerlemek istiyoruz. Önümüzde Samsunspor karşılaşması var. Bu maçtan da kesinlikle galip ayrılmak istiyoruz. Şampiyon olarak gidip, oradan şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Tek amacımız 3 puan ve konsantremiz bu yönde.”

“YENİ MALATYASPOR’U SÜPER LİGE ÇIKARTMAK İSTİYORUZ”

Özbir, bir gazetecinin ‘Sivasspor maçında Sivasspor’un kalecisiyle birlikte ortaya koyduğu performansın’ hatırlatılması üzerine, “Tabi ki yaptığım kurtartışlar performansımı olumlu etkiliyor. Ali Şaşal’da iyi bir kaleci. Tabi böyle bir rekabete tabi tutulmak beni de kamçılıyor. Bu ikimiz açısından da güzel bir performans yaratacaktır. O yüzden ikimiz açısından da güzel şeyler olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli kaleci, ilk hedefinin takımı Süper Lige çıkartmak olduğunu belirterek, “Yeni Malatyaspor’u Süper Lige çıkartmak istiyoruz. Devamında da ligde kalıcı olmak istiyoruz. Tabi daha sonrada oturulup, konuşulur. Şuandaki bütün düşüncem Malatyaspor. Önümüzdeki seneler neyi gösterir onu bilemiyorum. Ben elimden gelen bütün mücadeleyi göstereceğim. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin duasını bekliyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi