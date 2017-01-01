F.Bahçe: ‘Mehmet Topal Orada Yoktu’

Fenerbahçe kulübünden, Malatyalı olan Kaptan Mehmet Topal’ın saldırı yapılan gece kulübünde olduğu iddialarına yanıt geldi.

İstanbul Ortaköy’de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçe’li futbolcu Mehmet Topal’ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı. Ortaköy’de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe’li futbolcu Mehmet Topal’ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal’ın Ortaköy’de değil, tatil için yurt dışında olduğu bildirildi.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, “2017 yılına girmenin heyecanını paylaşmayı umduğumuz bu gece, Ortaköy’de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, ilk resmi açıklamaya göre 35 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor; tüm yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz” denildi.

Topal ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Oyuncumuz Ortaköy’de değil, yurtdışında” ifadesine yer verildi.

Yeni Malatya Gazetesi