F.Bahçe’nin Şampiyonluk Maçını Böyle İzlediler
THY Euroleague finalinde Fenerbahçe’nin, Yunan ekibi Olympiakos’u yenerek Avrupa Şampiyonu olması Malatya’da da coşkuyla kutlandı.
Tarihi maçı Malatyalılar, Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın desteği ile Soykan Meydanında dev ekranda izledi. THY Euroleague Final-Four’da Fenerbahçe 80-64’lük skorla Yunanistan ekibi Olympiakos’u yenerek şampiyon olması ile vatandaşlar büyük sevinç gösterisinde bulundu.
Meşaleler yakarak sloganlar atan taraftarlar Avrupa Şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
iha
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