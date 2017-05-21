F.Bahçe’nin Şampiyonluk Maçını Böyle İzlediler

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde göreve yeni başlayan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak, Pütürge ilçesinin ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili düzenlenecek toplantı...