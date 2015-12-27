‘Fabrika Ayarına Dönmesi Lazım’

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve partili yöneticiler ile birlikte Yeşiltepe Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz’ı ve muhtarları ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Şahin, “Bugüne kadar AK parti iktidarına kadar Alevileri dışlamışsın, Kürtleri dışlamışsın, Sünnileri dışlamışsın, inancını yaşayanları dışlamışsın. Biz topyekun hepsinden özür diliyoruz ve yeniden bir sayfa açıyoruz. Bu ülkede hep birlikte birlik ve beraberlik içinde olmadığımız sürece kesinlikle eski günlerimize kavuşmamız mümkün değil. Yani kültürel mirasımızı ret etmişiz. Tarihsel sürecimizi ret etmişiz. Mili değerlerimizi ret etmişiz. Bir kimliğimiz vardı, o kimliğimizi ret etmişiz. İnsanları farklı farklı kategorilere ayırmışlar ve bir birimize düşürmüşler. Bugünde akan kanın üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar var. Bizim şuandaki süreçteki amacımız ve maksadımız kesinlikle bu ülkenin kendi kodlarına dönmesi içindir. Tabiri caiz ise fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Bugüne kadar bu ülkeyi sanal ortamda yönetmeye ve yönlendirmeye çalışan insanlar vardı, ama bugün 12 yıldan beri artık milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini, bütün insanlarını seven ve kucaklayan bir siyasi iktidarın sürecini yaşamışız. Bu süreçte de bütün insanlarımız ile beraber bu kervanı yürütmek zorundayız. Doğu ve Güneydoğu’da bu kan durdu ve durmaya devam edecek. Ülke ekonomik yönden biraz iyi bir duruma gelmeye başlar başlamaz Gezi Eylemleri dediler, ondan sonra 17-25 Aralık sendromunu yaşatmaya çalıştılar, Kobani dediler, hiç alakası olmayan konularda ülkeyi karıştırmaya çalıştılar. Ama bugün biz ne yapıyoruz? Hepsini birden silip süreceğiz ve yeni baştan,Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarih değil, ta bin yıl öncesine kadar, bin küsür öncesine kadar bu ülkede nasıl dost ve kardeşçe yaşadıysak yine biz o kodlara döneceğiz. Yani herkes ile birlikte barışık olan ülkeyi, hep birlikte yeni Türkiye’nin mimarları olarak inşa etmek zorundayız. Buna muhtarlarda dahil olacak, Alevimiz de dahil olacak, Sünnisi de dahil olacak,Kürdü de, Türk’ü de, Laz’ı da Çerkez’i de hep birlikte dahil olacak. Doğu ve Güneydoğu’da istismara açık hiçbir kalem bırakmadan, yatırımsa yatırım yapılıyor, yolsa yol yapılıyor, eğitimse eğitim eksikliklerimiz gideriliyor. Bunları tümünü biz yaptıkça, elbette bunların yokluğunda medet umanı da orayı istismar etmeye çalışanlara biz fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Birlikte kuvvet doğar, bir olmak, beraber olmak, sırt sırta vermek her zaman çok önemli” dedi.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ise ziyaret için teşekkür ederek, mahalle problemlerini anlattı.