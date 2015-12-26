Fabrikada Yangın, 7 Yaralı

Malatya’da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, 4’ü ağır, 7 işçinin yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren M.S.’ye ait tekstil fabrikasında bulunan pamuk atıkları, işçiler temizlik yaptığı sırada aydınlatmada kullanılan projektörün aşırı ısınması nedeniyle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında yaralanan M.B, Y.A, H.Ö, B.A, N.M, H.Ş ve F.K. isimli işçiler, Malatya Beydağı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

N.M. H.Ş. ve F.K. isimli işçilerin ayakta tedavi edildiği; B.A, H.Ö., Y.A. ve M.B.’nin ise hayati tehlike kaydıyla

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verildiği, jandarma tarafından başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.