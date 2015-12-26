Fabrikaya Talip Var



Malatya Belediyesi, özelleştirilecek 3 fabrika arasında bulunan Malatya Şeker Fabrikası’na talip oldu.



Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları ile birlikte grup içerisinde satışa çıkartılan Malatya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi konusuyla ilgili değerlendirme yapan Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, fabrikaya ve arazisine talip olduklarını söyledi.



BAŞBAKAN’A TAKDİM EDECEĞİZ



Şeker Fabrikası alanına, fuar ve kongre merkezi yapılması düşüncesinin olduğunu belirten Çakır, “Şeker Fabrikası alanının fuar ve kongre merkezi yapılması için sayın başbakanımıza bir dosya takdim edeceğiz. Malatya’da şehir o bölgeye kayıyor. Bu alanı soysal ve kültürel alanların olduğu bir bölge haline getirmek istiyoruz” dedi.



Organize Sanayi Bölgesi’ne Şeker Fabrikasının taşınabileceğini sözlerine ekleyen Çakır, “Bu konuyu Malatya Valimiz ve Malatya milletvekillerimiz ile paylaştık. Talebimiz ile ilgili dosya hazırlanıyor kısa sürede sayın başbakanımıza takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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