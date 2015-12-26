Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Fabrikaya Talip Var

Fabrikaya Talip Var
  • 26.12.2015
  • 0

 
Malatya Belediyesi, özelleştirilecek 3 fabrika arasında bulunan Malatya Şeker Fabrikası’na talip oldu. 
 
Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları ile birlikte grup içerisinde satışa çıkartılan Malatya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi konusuyla ilgili değerlendirme yapan Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, fabrikaya ve arazisine talip olduklarını söyledi. 
 
BAŞBAKAN’A TAKDİM EDECEĞİZ
 
Şeker Fabrikası alanına, fuar ve kongre merkezi yapılması düşüncesinin olduğunu belirten Çakır, “Şeker Fabrikası alanının fuar ve kongre merkezi yapılması için sayın başbakanımıza bir dosya takdim edeceğiz. Malatya’da şehir o bölgeye kayıyor. Bu alanı soysal ve kültürel alanların olduğu bir bölge haline getirmek istiyoruz” dedi. 
 
Organize Sanayi Bölgesi’ne Şeker Fabrikasının taşınabileceğini sözlerine ekleyen Çakır, “Bu konuyu Malatya Valimiz ve Malatya milletvekillerimiz ile paylaştık. Talebimiz ile ilgili dosya hazırlanıyor kısa sürede sayın başbakanımıza takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."