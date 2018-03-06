F.Bahçe de Bilet Fiyatına İsyan Etti, TFF’ye Başvurdu

“HEM TARAFTARIMIZA HEM MALATYA HALKINA SAYGISIZLIK”: Yeni Malatya Stadı’nda önümüzdeki Pazar günü oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe maçında “konuk” takım taraftarlarına uygulanacak bilet fiyatı da Fenerbahçe Kulübü’nün tepkisine yolaçtı. Fenerbahçe Kulübü, EYMS’yi Futbol Federasyonu’na şikayet etti.

“HEM TARAFTARIMIZA HEM MALATYA HALKINA SAYGISIZLIK..”

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından Genel Müdür Engin Dumanlı ve Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız imzasıyla yapılan şikayet başvurusunda, EYMS’nin kendi taraftarları ve misafir takım taraftarları için belirlediği bilet fiyatlarına yer verildi.

6 Mart 2018 tarihini taşıyan başvuruda, EYMS’nin 25 Kasım 2017’de Beşiktaş, 17 Aralık 2017’de de Galatasaray’la Malatya’da oynanan karşılaşmalarda, misafir takım taraftarı bilet fiyatını 7,5 TL olarak belirlediği, yine ligin ilk yarısında 15 Ekim 2017 günü İstanbul’da Fenerbahçe’nin EYMS ile oynadığı maçta misafir bilet fiyatının 50 TL olduğu belirtildikten sonra, özetle şöyle denildi:

“…Oysa Evkur Yeni Malatyaspor, 11.03.2018 günü oynayacağımız müsabakada eşitlik kuralını dikkate almamış, adil davranmamış, tam aksine fırsatçı bir bakış açısı ile hareket ederek, kar kış demeden takımımızı desteklemek isteyen ve futbolun en önemli varlığı olan taraftarımızı adeta cezalandırmaya çalışma yoluna gitmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, Yeni Malatyaspor’un bilet fiyatlarını belirleme konusunda sportmenliğe ve etik kurallara aykırı davrandığı görülmektedir…

Buna bağlı olarak TFF yönetim kurulunun hukuka, talimatlara, sportmenliğe aykırı bu uygulamaya seyirci kalmamasını, konu hakkında gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmasını, kamuoyunun önünde yapılan hu hukuksuzluğa seyirci kalmamasını talep ediyoruz. Zira Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan uygulama TFF talimatlarına aykırıdır…

Ev sahibi takım eşitiğe ve adalete aykırı bu davranışıyla hem taraftarımıza hem de Malatya halkına büyük saygısızlık yapmıştır.

TFF FDT m 49/2’de belirlenen somut yasakların dışında BENZER FİİLLERLE MENFAAT SAĞLANMASI hususu da yaptırıma bağlanmıştır. Ev sahibi takımın bilet fiyatlarına ilişkin kararı her halükarda ‘benzer fiillerle menfaat sağlanması’ düzenlemesinin ihlalidir.

Kötü niyetle ve sportmenliğe aykırı hareket ederek ayrımcılık yapan ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor kulübünün sportmenliğe aykırı hareketten ve resen tespit edilecek sair aykırılıklardan dolayı disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ediyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NÜN ŞİKAYET DİLEKÇESİ