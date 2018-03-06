F.Bahçe de Bilet Fiyatına İsyan Etti, TFF’ye Başvurdu
“HEM TARAFTARIMIZA HEM MALATYA HALKINA SAYGISIZLIK”: Yeni Malatya Stadı’nda önümüzdeki Pazar günü oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe maçında “konuk” takım taraftarlarına uygulanacak bilet fiyatı da Fenerbahçe Kulübü’nün tepkisine yolaçtı. Fenerbahçe Kulübü, EYMS’yi Futbol Federasyonu’na şikayet etti.
“HEM TARAFTARIMIZA HEM MALATYA HALKINA SAYGISIZLIK..”
Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından Genel Müdür Engin Dumanlı ve Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız imzasıyla yapılan şikayet başvurusunda, EYMS’nin kendi taraftarları ve misafir takım taraftarları için belirlediği bilet fiyatlarına yer verildi.
6 Mart 2018 tarihini taşıyan başvuruda, EYMS’nin 25 Kasım 2017’de Beşiktaş, 17 Aralık 2017’de de Galatasaray’la Malatya’da oynanan karşılaşmalarda, misafir takım taraftarı bilet fiyatını 7,5 TL olarak belirlediği, yine ligin ilk yarısında 15 Ekim 2017 günü İstanbul’da Fenerbahçe’nin EYMS ile oynadığı maçta misafir bilet fiyatının 50 TL olduğu belirtildikten sonra, özetle şöyle denildi:
“…Oysa Evkur Yeni Malatyaspor, 11.03.2018 günü oynayacağımız müsabakada eşitlik kuralını dikkate almamış, adil davranmamış, tam aksine fırsatçı bir bakış açısı ile hareket ederek, kar kış demeden takımımızı desteklemek isteyen ve futbolun en önemli varlığı olan taraftarımızı adeta cezalandırmaya çalışma yoluna gitmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, Yeni Malatyaspor’un bilet fiyatlarını belirleme konusunda sportmenliğe ve etik kurallara aykırı davrandığı görülmektedir…
Buna bağlı olarak TFF yönetim kurulunun hukuka, talimatlara, sportmenliğe aykırı bu uygulamaya seyirci kalmamasını, konu hakkında gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmasını, kamuoyunun önünde yapılan hu hukuksuzluğa seyirci kalmamasını talep ediyoruz. Zira Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan uygulama TFF talimatlarına aykırıdır…
Ev sahibi takım eşitiğe ve adalete aykırı bu davranışıyla hem taraftarımıza hem de Malatya halkına büyük saygısızlık yapmıştır.
TFF FDT m 49/2’de belirlenen somut yasakların dışında BENZER FİİLLERLE MENFAAT SAĞLANMASI hususu da yaptırıma bağlanmıştır. Ev sahibi takımın bilet fiyatlarına ilişkin kararı her halükarda ‘benzer fiillerle menfaat sağlanması’ düzenlemesinin ihlalidir.
Kötü niyetle ve sportmenliğe aykırı hareket ederek ayrımcılık yapan ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor kulübünün sportmenliğe aykırı hareketten ve resen tespit edilecek sair aykırılıklardan dolayı disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ediyoruz.”
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FENERBAHÇE KULÜBÜ’NÜN ŞİKAYET DİLEKÇESİ
Ne cezası hiç bir şey yapamazlar örnekleri var bunu tüm takımlar yapıyor kimse karışamaz gelirsin,gelmesin seni kimse ilgilendirmez
Bu fener ,Zengin kulübüz diye övünüp duruyor.Zenginsen vereceksin kardeşim.Zaten kendilerine ayrılan yerler dolmuşBunların ağlamasına bakmayın.
Ben ve tüm tanidiklarim maca gitmiyoruz.
MALATYALILAR ALIN 50 TL SATIN FENERLİLER 100 TL PARAYI DA KULÜBE BAĞIŞLAYIN
BJK,GS 5 ,7.5 OLSUN FENER 130 OLMAZ.KENDİMİZE DÜŞMAN ARIYORUZ.
1 milyon lira ceza kapıdaymış beyler geçmiş olsum 🙂
FENERBAHÇE ÖNCE KENDİ GEÇMİŞİNE BAKSIN MİSAFİR BİLET FİYATLARININ FAHİŞ FİATLA NASIL SATTIĞINI NE ÇABUK UNUTTU. BURDA BİR ÇİFTTE BEDAVACI MALATYASPOR TARAFTARINA SÖZÜM VAR. AYDA YILDA BİR YÖNETİM TARAFTARDAN FEDAKARLIK BEKLİYOR TAKIMA DESTEK BOŞ LAFLARLA OLMUYOR İŞTE SİZE FIRSAT TAKIMA DESTEK OLMAK BU GÜNLERDE BELLİ OLUR FB NİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN PEŞİNE TAKILMAKLA OLMAZ.
boş kalsinki aikilari basina gele ne bu ya fenerbahce çok hakli taraftarına ceza veren kulup bu halk sizi alt deyken stadi doldurak desteklefi ligin ust siralarina gelince havalara giryorsunuz faturayı vatandasa kesiyorsunuz
yönetim resmen malatya halkıyla oyun oynamakta.şu anda şatışı aktif durumda olmayan ve galatasray beşiktaş maçlarında 5tl olan güney ve kuzey kale arkası üst tribün fiyatlarını 100 tl olarak belirlemişki taraftar alt kısımları doldurması için yönetim resmen malatya halkını salak yerine koymuş. maça gitmiyoruz.
Fenerbahçe kendine baksın.biz yıllarca 2.ligde hapishane gibi stadlarda en ucuzu 20 tl.den üstüste çıkarak maçlar izledik.istanbul takımları kendi taraftar biletlerini de bize satarlardı.herkes önce kendine baksın.malatyaspor kararlarına saygı duyacaksınız.
çok yerinde bir karar adil davranmamış demişler başkanımızın adı adil ama sadece adı.
biz 15 arkadaş maça gidecektik. evde digitürk var o paraya et alıp mangal yapıp maçı izlicez. bilet fiyatı 2 misli 3 misli artırılsa kimse itiraz etmez. malatya geliri çok yüksek insanlarla dolu değil. stad bile merkeze ne kadar uzaklıkla özel araç olmazsa eziyet stada gitmekken, bu kadar fahiş fiyat belirleyen yönetim boş trübüne oynasın da görsün…
asgari ücretli için 50tl az değil. kendileri gibi kodaman sanmışlar malatya halkını… yazık yazık….
Adil Gevrek şimdi hapı yuttu. Kulübe daha çok para kazandıracağım derken bir sürü ceza yiyecek!
maç günü bin kişiye oynarsa şaşmayın
Herkes konuşuyor da kurallar talimatlar var. Bakın adamlar açığını bulmuş yönetimin şikayetçi oldular. İş bilmez yönetim yüzünden oluşanlara bakın
1- Rakip takım TFF ye şikayet etti ceza alma ihtimali var
2- Şehir ve takımın imajı zedelendi
3- Seni yolu, çıkış kapısı, otoparkı, düzeni olmayan statta çamur deryalarından aşarak gelen taraftarını küstürdün büyük bir haksızlık yaptın
Nerede görülmüş %1000 zam pardon. Kodamanlar yazmış destek olalım diye olun kimse önünüze geçmiyor yanınıza birer ikişer pasoligi olan öğrenci alın biletlerini yükletin görelim. Boş laflarla çene yormayın. Kulübe para lazımsa bilet bir gelirdir ama kademeli yükseltilir fiyat böylesi de bizde görülür zaten
fener boşuna başvuru yapmış Elazığlı Adıyamanlı Maraşlı Fenerliler gelip stadı doldurulur .Malatya da para kazanmış olur
Dünyada hiç bi ürün, satılan bi mal veya başka bişey % 100 den daha fazla pahalanmamalı..
Bir.malatyali.olarak.fenerin..bilet.icin.tepki
Gostermesini.taktir.ediyorum..biletleri.makul.
Bir.sekilde.seyirciye.sun.stad.dolsun.o.zaman
Feneri.rahat.yeneriz
Reklamın iyisi kötüsü olmaz haber gündem oldu.süper malatyaspor her yerde duyulmali.bide fb yenersek süper aziz cildir aziz cildir.Malatya ya saygi duymayı ogrencek gs fb bjk akilli olun karsinizda. Malatyaspor var
hasut malatya derler biliyor musun?
zamanın birinde padişah gelmiş malatyaya, demişler aman sultanım malatyalılar hasuttur. padişah inanmamış 1 kişiyi çağırmış. dile benden ne dilersen, 2 mislini komşuna vereceğim diye. düşünmüş ev istesem komşum 2 tane alacak,.tek gözümü çıkar demiş
fırsatçı hasut malatya diye reklam edilmektense 5-0 kaybedip öyle reklam olmayı tercih ederim ki zaten fenerbahçe bu hırsla ezecek bizi…
Bu yorum için özellikle tebrik etmek istiyorum. Anadolu takımları artık kendini büyük diye nitelendiren hadsizlere haddini bildirmeyi öğrenmelidir. Biz büyüğüz, reklamın, paranın, vs. büyüğü de bizimdir deme hadleri yoktur. Kendi şehrinin takımı varken aileler çocuklarını bu takımlara sempati duymaktan korumalı.
Futbolda işler parayla dönüyor Malatyalılar pamuk eller cebe. Sanki her maç 100 lira ödüyorsunuz bilete her hafta fener galatasaray geliyor sanki. Lafla peynir gemisi yürümüyor takımın elli çeşit masrafı var takıma destek olalım.
Maymun gözünü açtı gs ve. Bjk maçındA ucuz bilet satarsan e tabi şimdi tepki toplarsın Ozaman nerdeydin zalım şimdi vatandaş haklı ergi otur doğru konuş
Yeni malatyaspor’u kim yönetiyor? Takımın sosyal medya sorumlusu mu yoksa adil gevrek mi ? Sosyal medya sorumlusu nasıl bilet fiyatları belirler.!!! Birde adam 30 dakikalık vidoe çekip yeni malatsporu yönetiminin önüne geçerek fiyatları ben belirledim diyor futbol federasyonun disiplin kurulunun 49 maddesinde haberleri yok.eger federasyon yeni malatyaspora ceza verdiğinde, bu cezayi takımın sosyal medya sorumlusu mu yoksa adil gevrek mi ödeyecek?
Bir başkanımız var Adil Gevrek
Başkan nerde bir bilete 100 TL verek
Senin bu işi degistirmen gerek
Bu maçta attın bize kelek
Soğuk sıcak demedik geldik stada
Senin yaptığını kimse yapmaz yedi kıtada
Sen daha bekle
Daha gelir bu taraftar maça ✔✔✔
Murat kardeş ayakta alkışladım seni! Tepki böyle gösterilir! Yazının altına imzamı atıyorum.
Abi geçen habere yaptığın yorum 10 numara
Çocuğunu maça götüremeyen kişiler biliyorum
Ben bu maca gideceğim
Nedeni de şunlar
1 Malatyaspor Adil Gevrek ve vizyonsuz ekibinin değil Malatya halkınındır
2 Futbolcu kardeşlerimizin emeğini cigkoftecilere beyaz esyacilara yedirmeyiz
💛💓ŞAMPİYON MALATYASPOR💛💓
3 büyük takım geldimi fiyatlar pahalı olmadı normal yılda 3 maç zaten taraftar olarak lisanslı ürün almıyoruz bari 3 büyük takım maçlarında katkımız olsun hep transfer isteriz yenilmek istemeyiz ama katkıya gelince yokuz yaptığımız en iyi iş 10 tl bilet alıp maç ta küfür ederek taşkınlık yaparak kulübün ceza yemesine sebep oluruz
Mayer saçlarını tara kendine iş ara hadiii
mayer tek büyük demek istedin heralde diğerlerinde 7,5 tl idi marsta mı yaşıyorsun yda elazığ lımısın
Doğru
Ne yazik ki hakli bir aciklama… rezil olduk yazik..
Isteyen izler. Sanki zorla..o stad dolacak…bence fiyatlar normal..param olsa da bende izlesem..iyi topçu almak için böyle maçlarda biletler ucuz olmamalı.
MAC BASLAMADI DAHA KAC GÜN VAR
AGLAMAYA SIZLAMAYA BASLADILAR
FEDEREYSYONA SÖYLEYIN 1 HAKEM 2 KIRMIZI KART 3 BIRDE PENALTI
YETERMI FENER SÖNMÜS ESKIMIS FENER
Farzedinki malatya storeden forma aldınız Bu maça ekonomik katkı olarak görüp maça gelelim eskiden valiler meydanda dilenci gibi para toplandığı günleri unutmayın
Sende doğrusun vahap abi
Ya kardeşim dost musunuz düşman mı?Biraz malatyalı olun bu nasıl haber o Fenerbahçe konyaya niye itiraz etmedi 200 lirayken malatya 130 yapmış çok mu yani
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Yanlış oldu bu fiyata bilet almak mantıklı değil.Simdiye kadar GS, Trabzonspor, BJK, bilet fiyatları neyse aynı olmalıdır.Malatya spor kulübü yanlış yolda
Ooooo Çarşı Karışdı. Bu Bir Danışıklı Döğüşmü Yoksa Maç Öncesi 😉😉😉
Federasyona yön veriyor , birlik olma zamanı bu İstanbul takımlarına karşı kenetlenmeliyiz .Kalıcı olmak için önce Malatyaspor menfaatleri olmalı .Aykutu gönderilmesi için fenerbahçeyi yenmeliyiz. fb gs bjk şunu bilsin Malatyaspor sizden küçük değildir.