Faili Meçhul Cinayet İkiz Plakalı Otodan Çözüldü

Malatya’da 17 Ocak 2018 tarihinde bir kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de ağır yaralanması olayına karışan saldırganları araştıran Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerine yakın bir bölgede güvenlik kamerasına takılan ve sadece Hatchback ve beyaz renkli olan otomobil ayrıntısından yola çıkarak cinayeti çözdüler. Yakalanan 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

-Polisin inadı, teknolojinin yararları..

Malatya’da Asayiş Şubesi ekipleri, 50 gün önce yaşanan cinayet olayının aydınlatılması için küçük bir ayrıntıdan yola çıkarak, günlerce süren çalışma ve takip sonucunda şüphelilere ulaştılar. Olayın aydınlatılması çalışması polisiye olayların çözümünde gelinen noktayı da gözler önüne serdi. Olaydan sonra kaçarak izlerini kaybettiren şüpheliler hem polisten, hem de polisin kullandığı ve yararlandığı teknolojiden kaçamadılar.

-Boş arazide cinayet, 1 ölü 1 yaralı

Olay 17 Ocak 2018 tarihinde Çarmuzu Kayalık bölgesi ile Yaka Mahallesi arasında Kuzey Kuşak Yolu civarındaki bir bahçe yanında meydana gelmişti. Olay günü gece saat 21.20 sularında 155’e yapılan telefon ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 38 yaşındaki Ergül Gül ve 35 yaşındaki Mehmet Mert Kadıoğlu adlı şahısları tabancayla ayaklarına ateş edilmek suretiyle ağır yaralanmış olarak buldu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Mert Kadıoğlu hayatını kaybederken, Ergül Gül ise tedavi altına alınmıştı. Polis ekipleri vurulan şahıslardan birine ait olduğu sanılan 1 adet Glock marka tabanca ve boş şarjörünü de ele geçirmişti.

-Bölgeye yakın güvenlik kamerası kayıtları…

Asayiş Şubesi ekipleri başlattıkları soruşturmada; olayın yaşandığı bölgenin mahalle dışında kalması ve boş bir arazi olması nedeniyle, bölgedeki araç trafiğini kaybedebilecek yakın bölgelerdeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

-Önce otomobilin markasını belirlemeye çalıştılar

Bölgeye yakın bir noktada elde edilen tek güvenlik kamerası görüntüsünde olay saatlerinde HATCHBACK model bir beyaz otomobilin bölgeden çıkış yaptığını saptayan Asayiş Şubesi ekipleri, beyaz aracın marka ve modelini belirlemeye yönelik çalışma başlattılar. Olay yerine gelen ve giden tek otomobilin markasını belirlemek için ise Hatchback modeli olan değişik markalardaki beyaz renkli otomobilleri aynı kamera açısından geçirerek kayıtları tekrar incelediler. Yapılan incelemede beyaz aracın HATCHBACK model ve C. markasına ati bir otomobil olduğu saptandı.

-Belirlenen plaka ikiz plaka çıktı

Otomobilin markası ve modelini belirleyen Asayiş Şubesi ekipleri, bu kez Malatya’daki Hatchback olan C. markasına ait tüm araçları incelemeye aldılar. Plaka Tespit Sistemi’nde (PTS) ve MOBESE kameralar üzerinde yapılan incelemede aracın 34 plakalı olduğu ve adresinin ise İstanbul göründüğü saptandı. Bu kez İstanbul’da da yaptırılan incelemede olay tarihinde 34 plakalı aracın İstanbul’da olduğu belirlenince, Malatya’daki otomobilde kullanılan plakanın ikiz ya da sahte olabileceği değerlendirildi.

-Araç içindeki 4 şüpheli belirlendi

Malatya’da yapılan incelemede MOBESE kameralar ve PTS sistemi üzerinde ikiz plaka takılı 34 plakalı C markaya ait Hatchback model otomobili kullanan ve içindekilerin belinlenmesine çalışıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda otomobili kullanan ve olay tarihinde otoda bulunan R.K., A.T., M.K. ve M.P. adlı şüpheliler belirlenerek, şahıslar takip edilmeye başlandı.

-50 gün kaçabildiler, tutuklandılar

Asayiş Şubesi ekipleri, ince bir ayrıntıdan yola çıkarak yakaladığı şüpheliler R.K., A.T., M.K. ve M.P.’yi eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Asayiş Şubesi’ndeki sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen 4 şüpheli olaydan 50 gün sonra Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı bulunduğu için cinayetin nedeni ve olay hakkında ayrıntılı bilgi edinilemedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Olay yeri