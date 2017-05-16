Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi işbirliği ile düzenlenen ‘Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı’nda iç göçün sebep ve sonuçları geniş boyutlarıyla ele alındı. Çalıştay’da altı ana başlık altında geniş katılımlı oturum toplantıları düzenlendi.

ÇALIŞTAYIN AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Çalıştay’ın açılış törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Göç İdaresi İl Müdürü Atilla Kölük, TÜİK Bölge Müdürü Tahir Baysal, bilim adamları, akademisyenler, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

“KÜLTÜREL FAALİYETLERLE KENTİMİZİN VE İLÇEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin eğitim, kültürel ve sosyal yapısına katkı sağlayacak Çalıştay, Panel ve Konferanslara ayrı bir önem verdiklerini, vatandaşların sosyal hayatlarına olumlu etkiler yapacak, kentin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak etkinliklere her zaman ayrıcalık tanıdıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren kültürel belediyecilik hizmetlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Her yıl ulusal ve uluslar arası bir konferans ile çalıştay düzenlemeyi kendimize hedef olarak koymuştur. Geçen yıl “Diriliş Dünya Görüşü Sezai Karakoç” ve “Uluslar arası Şehir ve Medeniyet” Sempozyumu ile “Yeşilyurt Kent Kimliği” Çalıştayını başarılı bir şekilde organize ettik. İnşallah 15 Temmuz’da Hain Darbe Kalkışması anlatan kapsamlı bir sempozyum düzenleyeceğiz. Kentin vizyonuna büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için destek verdiğimiz “Farklı Boyutlarıyla İç Göç” Çalıştayına katılan bilim adamları ve akademisyenler hazırladıkları sunumları bizlerle paylaşacaklar. Çalıştay önümüzdeki yıllarda kentin ekonomik, sosyal, eğitim, kültürel hayatının şekillenmesine ciddi katkı sağlayacak. Öğleden sonraki bölümde ise altı ana başlık üzerinde iç göçün sebep ve sonuç ilişkisi; alanında uzman isimler tarafından detaylı olarak değerlendirilecek. Sonuç Bildirgesi de kamuoyuyla paylaşılacak” diye konuştu.

“İÇ GÖÇÜN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI ÇALIŞTAYIMIZDA DETAYLI ELE ALINACAK”

Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayında iç ve dış göçün gerekçeleriyle insan ve toplum hayatına yansımalarının geniş boyutlarıyla ele alınacağını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “ Göç insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur, bugün devam ediyor, yarında aynen devam edecek bir gerçektir. İnsanlarımız farklı gerekçelerle göçü tercih ediyor ve farklı kentlerde yaşamayı tercih ediyor. İç ve dış göçün nedenlerini, sebeplerini, insanların tercihlerinin temelinde yatan gerçekler bugün ki Çalıştayımızda enine boyuna konuşulacak ve tartışılacak. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki değişimlerde göçün etkisi bilimsel verilerle konuşulacak. Malatya’da doğu ile batı arasında kavşak bir noktada bulunduğu için çok yoğun göç almaktadır. Aynı derecede göç verende bir şehiriz. Dışarıdan gelen göçün şehir içindeki büyümeye ve sıçramaya dönüştürme metodları ile dışarıya verdiğimiz göçün azaltılması ve aynı zamanda beyin göçünün içe dönük hale getirmek için neler yapabiliriz bu önemli konular değerlendirilecek. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Yeşilyurt Kent Konseyine, Yeşilyurt Medeniyet ve sanat Araştırmaları Merkezine, personellerimize, bugün aramızda bulunan bütün bilim adamlarına ve diğer katılımcılara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLERE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Belediye hizmetlerinde asıl yarışın kültürel hizmetler alanında olduğunu dile getiren Başkan Polat, “ Rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan, sorunsuz ve en güzel şekilde değerli hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Yaşadığımız kentin ve ilçenin imarı, alt ve üst yapı, temizlik, parklar ve yollarını modern bir seviyeye getirmek için bu alanlarda boşluk bırakma şansına sahip değiliz. Bu tip hizmetlerde en önde, öncü olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye arasındaki asıl hizmet yarışı; sosyal, sportif, eğitim ve kültürel hizmetler alanındadır. Kentimizin geleceğiyle ilgili, yaşlılarımız, engellilerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımızla ilgili sosyal projelere ağırlık veriyoruz. Gelecek nesillerimizi bilgiyle donatmak için, edebiyatı en güzel şekilde anlamaları için, şiiri kendi iç dünyalarında derinden hissedecekleri, şiirler ve yazılar yazmalarını sağlayacak temel bilgilere sahip olmaları adına gayret ediyoruz. Çocuklarımızın şiir ve destanlar yazdığı bir kent oluşturma çabasındayız. Malatya Büyükşehir olmasından sonra çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bizlerde hep birlikte bu atılımı daha ileriye götürmek için çalışıyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ; ERDEMLİ ŞEHİRLER KAVRAMIDIR”

Başkan Polat, yaşadıkları kenti erdemli şehirler statüsüne kavuşturmak için kültürel etkinliklere önemsediklerini ifade ederken, “ Farabi’nin 800 yıl önce yazdığı El Medinetü’l Fazıla bütün yerel yöneticiler için bir rehber el kitabı durumundadır. Farabi şehirleri çok detaylı bir şekilde incelemiş ve sınıflandırmış. Vasıflı şehirler, zalim şehirler, cahil şehirler, adil şehirler ve erdemli şehirler diye ayrı ayrı sınıflandırmış. Şehirlerarasındaki kıyaslamanın temel ölçütünü ise şehirlerin fiziki ve imar durumlarıyla şehir sakinlerinin durumlarına göre belirliyor. Farabi’nin bu kitabında hedeflediği erdemli şehirler kavramında; alt ve üst yapısı, park alanları, binaları, imar yapısı ve fiziki yapılanmasını dört dörtlük yerine getirirken orada yaşayan insanların iyi, düzgün, erdemli olmalarını ön plana koymuş. Farabi’nin işaret ettiği şehir anlayışı; Erdemli şehirlerdir. Bizimde hedefimiz yaşadığımız kenti erdemli şehirler statüsüne sokmaktır” dedi.

İÇ GÖÇÜN SEBEP VE SONUÇLARINI İRDELEYEN SUNUMLAR YAPILDI

Malatya ve çevre illerdeki iç göçün sebep ve sonuçlarının geniş boyutlarda değerlendirildiği ve irdelendiği Çalıştaya konuşması olarak katılan Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.Rüstem Erkan, İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Kent Sorunları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mihriban Şengül, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel ile İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Ünal Şentürk, ‘İç Göçün Sosyolojideki Görünümü’, ‘ Malatya’nın Orta Sınıf ve Sermayeyi Tutamama Sorunsalı’ konuları başta olmak üzere birçok başlıkta hazırladıkları sunumlarını Malatyalılarla paylaştı.

ALTI BAŞLIKTA OTURUM DÜZENLENDİ

İç göç sorunuyla ilgilenen birçok paydaşın bir araya getirilmesiyle gerçekleşen Çalıştay’ın son bölümünde ise alanında uzman araştırmacı, ilim adamı, bürokrat, gazeteci, ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, siyasi temsilci, cami imamları, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve mahalle muhtarlarının iştirakiyle ‘ İç Göç ve Aile’, İç Göç ve Ekonomi’, ‘İç Göç ve Eğitim’, ‘İç Göç ve Sağlık’, ‘İç Göç ve Suç’, ‘İç Göç ve Yerel Yönetim’ konularında yuvarlak masa görüşmeleri gerçekleşti.

Panel ve oturumlar eşliğinde gerçekleşen Çalıştay sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşılacak.

Çalıştay sırasında hazırladıkları analiz ve raporlar ile uzun yıllardır edindikleri akademik bulguları davetlilerle paylaşan bilim adamları ve akademisyenlere Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile diğer protokol üyeleri tarafından teşekkür plâketi takdim edildi.

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