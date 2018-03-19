“Farklı Görüş ve Önerileri Gördük”

2017-2018 öğretim yılında Malatya’yı ders olarak çalışan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, hazırladıkları planlarla ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bir sunum yaptılar.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yapılan sunuma Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile ODTÜ’lü hoca ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından parça parça çalışılarak hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli planların görseller eşliğinde sunumu yapıldı.

Hazırlanan planların incelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr.Osman Balaban ve Doç.Dr. Emine Yetişkul Şenbil, misafirperverliğin yanı sıra bilgi ve veri paylaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

4. Sınıf öğrencilerinin planlama stüdyosu dersi kapsamında Malatya’yı ziyaret ettiklerini kaydeden hocalar, “Her yıl olduğu gibi 4. Sınıf stüdyo dersi kapsamında bir kentin bölge planlama ölçeğinden başlayıp, kentsel tasarım ölçeğine uzanan bir süreklilik içerisinde planlama çalışmalarını yürütüyoruz. Bu yıl Eylül ayından beri Malatya kentimiz üzerinde ve özelinde çalışıyoruz. İlk dönem Ekim ayında Malatya’ya gelerek, kenti anlamamıza ve kavramamıza yönelik bilgi ve veri topladık. O sürecin arkasından bölge planlama ölçeğinde il bütününü ve 1/25.000 ölçekli kent merkezi bütününü ele alan çalışmalarımızı yürüttük. 2. dönemden itibaren daha alt ölçeklerde kentin temel problem alanlarını tespit edip, o problemleri çözmeye yönelik 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli nazım ve uygulama plan ölçeğinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bugün burada 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli çalışmalarımızın bir bölümünü paylaştık. Misafirperverliğinin yanı sıra bilgi ve veri paylaşımı yapan, teknik gezi inceleme ve gezilerimize destek veren Başkanımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.

Çakır: Farklı görüş ve önerileri gördük

ODTÜ’lü öğrencileri Malatya’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı kısa değerlendirmede, sunulan planlarda Malatya ile ilgili olarak farklı görüş ve önerileri gördüklerini söyledi.

Gençlerin farklı alanlarda ve farklı bölgelerde Malatya’nın geleceğine yönelik hazırladıkları planlamaların kendilerine de bir ufuk çizdiğini kaydeden Başkan Çakır, özetle şöyle devam etti:

“ Son 30-40 yıla baktığımızda kentlerimiz çok yoğun bir göçe maruz kaldılar. Daha önce kırsaldaki nüfus yoğunluğu, kente doğru hızlı bir kayma gösterdi. Geçmişte buna karşı sağlıklı bir hazırlık yapılamadı. Dolayısıyla artık mevcut yapılaşmanın dönüşümü çok daha zor. Maliyet ve hukuksal açıdan büyük zorluklar mevcut. Böyle öğrencilerimiz tarafından hazırlanan üst ölçekli planlarla şehrimizin mevcut halinin dönüştürülmesi, kentin geleceğinin planlanması açısından bizlere son derece faydalı oldu kanaatindeyim. Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Bülten- malatyahaber.com