AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Biz, aramızdaki farkındalıkları kesinlikle kazanıma dönüştürmek zorundayız” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, mahalle ile ilgili talep ve önerileri dinleyerek, yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Şahin, Yakınca’nın batıdan girişte şehrin ilk noktası olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını muhtarlarımız bize iletebiliyorsa, bizlerde bunun karşılığı olarak sesinize kulak veririz. Biz günü birlik muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Gittiğimiz yerlerde de oranın resmini çekiyoruz. Biz milletimizin duasına talibiz. Onların karşılaştıkları sıkıntıları bertaraf etmekte bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Büyük resmi görerek, genel ve yerel çalışmaları bir bütün olarak ele aldıklarını dile getiren Şahin, “Biz iktidar partisiyiz. Gelip buralarda eleştiri yapma gibi bir lüksümüz yok. Biz, vatandaşın eleştirilerini dinlemeye geliyoruz. Vatandaşlarımızın eleştirileri bizim için önümüzdeki dönemin yol haritasını belirliyor. Vatandaşımızın sunmuş olduğu her talep bizim için önemlidir. Şehrimizde ayağımızın değmediği hiçbir yer yok. Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahin, ikinci İstiklal Savaşı’nı yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Bu topraklarda bize yaşatıyorlar. 40 yıldan beri terörle mücadele ederken, içerideki bir takım uzantılarının başarısız olduğunu gören başta Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri, 40 yıl öncesinde PKK terör örgütünü bu milletin başına musallat ettiler. Değişik bir takım entrikalarla yine bu milleti, bu ülkeyi oyalamaya, bölmeye çalıştılar, başaramadılar. Gezi eylemlerini yine başımıza musallat ettiler, yine başarılı olamadılar. O gün onlara kapılarını, otellerini, hastanelerini açan zihniyetler, bugün sınırlarımızın ötesinde vermiş olduğumuz mücadelede ordumuzun, Mehmetçiğimizin, hükümetimizin, devletimizin yanında yer alması gerekirken bir bakıyorsunuz yine oradaki o alçak terör örgütlerinin maalesef yanlarında yer aldıklarını görüyoruz. Milletimizin büyük resmi görmesi açısından bu büyük bir göstergedir. Gezi eylemlerini geçtik, halen bazı zavallılar, onun bir özgürlük mücadelesi olduğunu ifade ediyorlar. Gezi eylemlerinde özgürlük adına ne istediler, üçüncü köprüyü, üçüncü havaalanını, Kanal İstanbul’u yapmayacaksınız dediler. Yapmış olduğumuz hizmetlerin tamamı onlar için tehlike ve tehditti. Bu ülke üzerinde bir takım emelleri olan Avrupa devletlerinin, Amerika’nın işine gelmiyordu. Çünkü onların müsaade ettiği kadar bizim yatırım yapma zorunluluğumuzun olduğunu düşünüyorlardı. Bu ülkede onurlu bir şekilde cumhurbaşkanımız ve ekibi çıkıp, ‘artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi ve noktayı koydu. O günden bugüne kadar gerek ekonomi, gerek sanayi, gerekse savunma sanayi noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar dostlarımıza güven veriyor, düşmanlarımıza korku salıyor.”

15 Temmuz hain darbe girişimini Türk milletine yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, “250’den fazla şehide ve binlerce kardeşimizin yaralanmasına sebep olan o alçakça darbe girişiminin arkasında da kimlerin olduğunu biliyoruz. Şuanda o darbeyi yapanları kimlerin koruduğunu da görüyoruz. Amerika’da Pensilvanya’da yine aynı şeyi yapıyorlar. Projelerinin burada tamamen kesintiye uğradığını fark eden Amerika, şuanda binlerce TIR, binlerce uçak dolusu silahı PKK, PYD, YPG, DEAŞ denilen terör örgütlerine verdiler” dedi.

Şahin, Mehmetçiğin Afrin’de başarılı bir operasyon yürüttüğünü kaydederek, “Birçok sivil toplum örgütü, isimlerinin önünde Türk kelimesi olmasına rağmen, bu milletin şuanda mücadele vermiş olduğu kirli bir savaşla karşı karşıya kaldığı Amerika’nın yanında yer aldıklarını görüyoruz. PKK’nın, PYD’nin yanında yer aldıklarını görüyoruz. Biz bunları milletimize anlatmaya geliyoruz. Milletimiz bunların ne olduğunu bizden daha iyi biliyor. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Biz, aramızdaki farkındalıkları kesinlikle kazanıma dönüştürmek zorundayız” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com