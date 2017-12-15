Fas Kanalı Boutaib İçin Geldi

Fas’ta yayın yapan devlet televizyonu 2M, hazırladıkları belgesel çekimi kapsamında Faslı golcü Khalid Boutaib’i çekmek amacıyla Malatya’ya geldi.

Fenerbahçeli Nabil Dirar, Galatasaraylı Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’in formasını giydiği Fas Milli Takımı, 20 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmişti.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan Fas, en son 1998 Dünya Kupası’na katılmıştı.

Fas’ın Dünya Kupası’nda mücadele edecek olması ülkede büyük bir sevinçle karşılanırken, Fas’ta yayın yapan devlet televizyonu 2M, hazırladıkları belgesel kapsamında Fas’ı 2018 Dünya Kupası’na taşıyan Fenerbahçeli Nabil Dirar, Galatasaraylı Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’i görüntülemek amacıyla Türkiye’ye geldi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını izleyen basın mensupları, Khalid Boutaib’den görüntüler alarak, röportaj yaptı. Basın mensupları Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında, Evkur Yeni Malatyasporlu Khalig Boutaib ile Galatasaraylı Younes Belhanda’yı görüntüleyecek.

2M televizyonunun muhabiri Adil Benmoussa, “Türkiye ve Fas’ta profesyonel futbol oynanıyor. Fas’ta 16 ekip ve bir şampiyonamız var. Fas halkı tarafından Türkiye Süper Ligi çok ciddi derecede takip ediliyor. Çünkü Evkur Yeni Malatyaspor’da Khalid Boutaib, Galatasaray’da Younes Belhanda ve Fenerbahçe’de Nabil Dirar oynuyor. Türkiye Süper Ligi daha profesyonel olduğu için takip ediyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi