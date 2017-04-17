Fatma Uygur Türkiye Şampiyonu
Fatma Uygur, Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda kilosunda Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Karate Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası 10-15 Nisan tarihlerinde Antalya’nın Kemer İlçesi’nde yapıldı.
65 ilden 2 bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonada Malatyalı sporcu Fatma Uygur, +54 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında +54 kilogramda Türkiye şampiyon olan Uygur’u ve antrenörü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Yeni Malatya Gazetesi
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