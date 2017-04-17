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Malatya Haber -

Fatma Uygur Türkiye Şampiyonu

Fatma Uygur Türkiye Şampiyonu
  • 17.04.2017
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Fatma Uygur, Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda kilosunda Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Karate Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası 10-15 Nisan tarihlerinde Antalya’nın Kemer İlçesi’nde yapıldı.

65 ilden 2 bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonada Malatyalı sporcu Fatma Uygur, +54 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında +54 kilogramda Türkiye şampiyon olan Uygur’u ve antrenörü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yeni Malatya Gazetesi

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