Faturasını Batı Ödüyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte kayıp-kaçak oranında vahim durumu ortaya koyarken, 2011-2015 uygulama dönemine ilişkin dağıtım faaliyeti kayıp kaçak hedefi (KKH) oranlarını belirledi.

EN YÜKSEK İLLER

EBDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarına göre, en yüksek kayıp kaçak oranı, Diyarbakır-Mardin-Siirt-Şanlıurfa-Batman-Şırnak bölgesinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, en düşük kayıp-kaçak oranı ise İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’nin (AYEDAŞ) bölgesinde.

Dicle bölgesinde 2011’de yüzde 60,96 olarak kabul edilen elektrikteki kayıp-kaçak oranının, 2015’te yüzde 29,01’e indirilmesi hedefleniyor. Kayıp-kaçak oranı Vangölü’nde yüzde 46,15, Aras’da yüzde 22,92, Fırat’ta yüzde 12,59 düzeyinde.

KAYIP VE KAÇAK HEDEFİ

En düşük kayıp-kaçak oranı, yüzde 7,12 ile AYEDAŞ bölgesinde. 2015 yılında, kayıp kaçak oranı Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) bölgesinde yüzde 6,33 ile en düşük düzeye indirilirken, Dicle bölgesinde ancak yüzde 29,01 seviyesine çekilebilecek.