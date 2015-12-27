“Faturaya Gelince Çok Titizler!”

Malatya merkez Tecde Mahallesi’nde iki gündür elektrik ve telefon olmaması şikayetlere neden oldu.



Kar yağışı nedeni ile Tecde’de yaklaşık bin ev’in 2 gündür elektrik kesintisi yaşıyor



Karın elektrik ve telefon hatlarında meydana getirdiği arızalar nedeniyle, mahallede iki günder telefon görüşmesi yapılamıyor ve elektrik verilemiyor.



Vatandaşlar, “Aksa Elektrik, fatura tahsilatında gösterdiği titizliği, arıza gidermede de göstermelidir” diyerek, tepkilerini dile getirdiler.



Bazı vatandaşlar ise, mahallenin ana yollarının belediye tarafından açılmamasına da tepki gösterdiler.



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