Fazla Yağlardan Kurtulun…

Vücudunuzda biriken istenmeyen yağlardan beslenme şeklinizde değişiklik yaparak kurtulmanız mümkün.



Vücutta biriken fazla yağları yakmaya yardımcı olan meyve ve sebzeler;

Papaya: Hazmı kolaylaştırıyor. Sindirim sistemini aktive ediyor.

Domates: İçeriğindeki C vitamini sayesinde cildi sıkılaştırıyor.

Patates: Bağ dokusunda birikmiş olan fazla suyu içeriyor. Kan şekerini dengeliyor

Kuşkonmaz: Vücuttaki fazla suyu dışarıya atan en etkili sebze.

Ananas: Sindirim sistemini güçlendiriyor. Zayıflamak için mükemmel bir meyve

Ispanak: Sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Hemoroite (Basur) iyi gelir.

Kabak: İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Mide ve bağırsakları yumuşatır.

Karpuz: Kalorisi oldukça az bir meyvedir. Vücuttaki fazla suyun dışarıya atılmasını sağlıyor

Enginar: Vücuttaki fazla suyu dışarıya atıyor ve tuzun olumsuz etkilerini en aza indiriyor.

Brokoli: Vücut ısısını artırarak yediklerinizi çabuk yakmanızı sağlar

Bürüksel lahanası: Hem çözünür posa hem de çözünmez posa olmak üzere yüksek posa içeriğine sahiptir. Bu sayede tokluk hissi vererek açlığı dengeler

Havuç: Kansere karşı etkili olduğu gibi cildin kurumasını da engelliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kereviz: A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerir. Böbreklerin işlevini güçlendiriyor ve toksin maddelerin dışarıya atılmasını sağlıyor.

Patlıcan: A, C ve B vitaminleri ile kalsiyum, fosfor ve demir mineralleri içerir. Bağırsakları yumuşatır ve idrar söktürür

Salatalık: Kalsiyum minerali ile A ve C vitaminleri açısından zengin bir sebzedir. Ayrıca B, D, E vitaminleri ve demir, sodyum, bakır, iyot, fosfor ve çinko mineralleri içerir. Sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Kabızlığı giderir. Vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

