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Malatya Haber -

Fazla Yağlardan Kurtulun…

Fazla Yağlardan Kurtulun…
  • 27.12.2015
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Vücudunuzda biriken istenmeyen yağlardan beslenme şeklinizde değişiklik yaparak kurtulmanız mümkün.
 
Vücutta biriken fazla yağları yakmaya yardımcı olan meyve ve sebzeler;
Papaya: Hazmı kolaylaştırıyor. Sindirim sistemini aktive ediyor.
Domates: İçeriğindeki C vitamini sayesinde cildi sıkılaştırıyor.
Patates: Bağ dokusunda birikmiş olan fazla suyu içeriyor. Kan şekerini dengeliyor
Kuşkonmaz: Vücuttaki fazla suyu dışarıya atan en etkili sebze.
Ananas: Sindirim sistemini güçlendiriyor. Zayıflamak için mükemmel bir meyve
Ispanak: Sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Hemoroite (Basur) iyi gelir.
Kabak: İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Mide ve bağırsakları yumuşatır.
Karpuz: Kalorisi oldukça az bir meyvedir. Vücuttaki fazla suyun dışarıya atılmasını sağlıyor
Enginar: Vücuttaki fazla suyu dışarıya atıyor ve tuzun olumsuz etkilerini en aza indiriyor.
Brokoli: Vücut ısısını artırarak yediklerinizi çabuk yakmanızı sağlar
Bürüksel lahanası: Hem çözünür posa hem de çözünmez posa olmak üzere yüksek posa içeriğine sahiptir. Bu sayede tokluk hissi vererek açlığı dengeler
Havuç: Kansere karşı etkili olduğu gibi cildin kurumasını da engelliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kereviz: A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerir. Böbreklerin işlevini güçlendiriyor ve toksin maddelerin dışarıya atılmasını sağlıyor.
Patlıcan: A, C ve B vitaminleri ile kalsiyum, fosfor ve demir mineralleri içerir. Bağırsakları yumuşatır ve idrar söktürür
Salatalık: Kalsiyum minerali ile A ve C vitaminleri açısından zengin bir sebzedir. Ayrıca B, D, E vitaminleri ve demir, sodyum, bakır, iyot, fosfor ve çinko mineralleri içerir. Sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Kabızlığı giderir. Vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

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