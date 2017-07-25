Feci Kaza!.. 1 Ölü
Hafriyat taşıyan kamyonun çarparak önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza; sabah saatlerinde Malatya-Adıyaman Karayolu Elemendik mevkiinide meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonu, Murat Bakır (37) idaresindeki 44 BM 715 otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kamyon, otomobili bir süre yolun ortasındaki refüjde sürükledi.
Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Murat Bakır, olay yerine giden itfaiye ve AFAD Arama ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak, hazır bekleyen 112 acil servis ambulansı görevlilerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ise kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.
Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Murat Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında başlatılan soruşturmada kamyon sürücüsü Ahmet Şahin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi- Malatyahaber.com
Otobüsünden kamyonuna kadar belediye şoförlerinin tamamı ciddiyetten ve kuraldan yoksun. Nasıl bir işe alım sürecinin sonunda alındıklarını biliyorsunuz.
Türkiye’de kaç defa meydana geldi bilinmez ama Malatya’da belediye otobüsü bir ay içinde 2 defa içi boş ve şoförsüz kendiliğinden(!) hareket edip duvarlara çarpıp durdu. Bazı şoförleri saygısız, kaba adeta külhanbeyi.
Yazık. Sadece Malatya değil tüm Türkiye bu halde.
Allah milleti korusun.
Allah rahmet eylesin geride kalanlar Allah sabır versin Gerçekten Büyükşehir Belediyesine ait harfiyen kamuoylarının şoförleri kural tanımıyor
Aracın durumundan kamyonun ne kadar hızlı olup duramadığı anlaşılıyor. Ben de trafikte Belediye, belediye şirketleri veya taşeronlarına ait araçların genel olarak çok sorumsuz ve hızlı kullanıldığını gözlemliyorum. Çoğu zaman ceza yemiyorlar ancak lütfen emniyete sorulsun, kesilen cezalar bile hiç az değildir. Kamu kuruluşları ve onların ismini taşıyanlar bu denli sorumsuz olamaz! Gitti bir can daha… Mukadderat deyip geçeceksiniz, insan öldürmek ne zamandır kaza ve kaderdir sorarım size?
Sadece malatya belediyesinin değil bütün belediye araçlarının suçu var. Arkalarında nasıl büyük bir güç varsa neye güveniyorlarsa kurallara uymadan başkalarının hayatlarını hiçe sayarak araç kullanıyorlar. Bu adamların ehliyetlerini alın elinden aldığı canın hesabını dört duvar arasında versin.
Nekadar boş beleş konuşuyorsunuz kazanin nasıl oldugundan haberin varmi? Kim suçlu biliyormusun ? Nediye cogul konuşuyorsunuz belediyeye ise almiyorlar diye ne diye millete iftira atıyorsun
Malatya buyuksehir belediyesinden 10 tane saglam sofor yaz cikar suraya belliki sen avukatliga soyunmussun canin hic yanmamis heralde coluk cocugun yanindayken belediye araclari tarafindan sıkıstırılmamıssın anladık avukat bey sizi ise almislar savunuyosun bu olen adamin ailesine belediyeyi versen o cani yerine getirirmi uzuntusu unutulurmu bunu soyle
Belediyenin şoförleri konusunda arkadaşların geneline katılıyorum, adamlar kural tanımıyor
Bu yolda ozellikle belediye kamyonlari kural tanmiyor
Her sabah o yoldan gidiyorum çekirdekten yetişme şoförüm belediyeye ait kamyon şoförlerini görünce ya ben şoför değilim yada bunlar Allah a emanet gidiyor demiştim.Belediyenin bildiğim kadarıyla uydu takip sistemi var araçlarını kontrol etmeyen görevli kişilerde kendini bu kazada suçlu hissetmelidir.Ölen kişiye Allah tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.
Allah rahmet eylesin kim haklı kim suçlu bilemeyiz ama bildiğim,bircok kişinin gördüğü özellikle belediye otobüs sürücüleri hiçbir kural tanımadan araç kullanıyorlar.Trafikte dikkatli olup kurallara uyalım ne kimsenin canını yakalım ne de bizim canımıza birşey olmasın kurallara uymak bize birşey kaybettirmez.
belediye kamyon şöförleri, trafikte tam bir canavara dönüşüyor. adamlar trafikte resmen terör estiriyor.
Adamlar ne sinyal dinliyor ne de kural aol şeritte kamyon giderim 15 gün önce neredeyse bizi de altına alacaktı Honda’yla peşine düştüm plakasını alam diye kırmızıda bastı gitti, yetişemedim bir defasında da otobüs altına alacaktı yol benimkin son sürat yan şeritten girdi motaşa şikayet ettim benim şöförüm böyle bişey yapmaz dediğim, bu zihniyetle çok gariban ölür.
Malatya Belediyesi araçlarının karıştığı kaçıncı kaza bu.Hiçbir denetim yok,şehir içinde bile 100 km.hıza yakın gidiyorlar.Torpille işe alımlar sürerse daha çok kazalar meydana gelir.Rabbim Murat ağabeye rahmet,yakınlarına sabır versin.Paluluların başı sağolsun
belliydi boyle olacagi hafriyat kamyonlarinin hepsi allah ne verdiyse basiyo gaza buna dur diyecek kontrol edecek yetkililer nerdesiniz
büyük şehrin hafriyat kamyonları ralli araçları gibi kamyon kullanıyor. bir kere hava alanı kavşağında şahit oldum haddinden fazla hızlı gidiyordu. kazanın kamera görüntüleri izlensin, kim suçlu ortaya çıkar zaten.
Merhuma Allah’tan rahmet dilyorum. Ama diyeceğim şu sarı damperli kamyon ve çevre yolundan geçen inşaat malzemesi taşıyan kamyonlara; lütfen hız sınırlarına uyunuz. Ne geliyorsa hızdan geliyor. Hiç bir şey candan daha değerli değildir. Taşıdığınız şey candan daha önemli değildir.
Rabbim geride kalanlara sabır ihsan ede,
kamyonculara en ağır ceza verilmesi lazım ama verilmez denetleme yapılmaz
Otomobilin dağılan parçalarını tek tek kamyon şoförüne iade etmeliler bence…
Büyükşehir belediyesinin kamyonları… yolların tek hakimi. sol şeridin tapusu onlara yapılmış, hız limitinden muaflar. BİRİLERİ BUNLARA DUR DEMELİ!!!
Allah sabır versin ailesine … geride kalanlarına yardım etsin. Bu olaylar bitmez . Belediye arabası evlere dalar. Yolda araba biçer. Bir çok hayat söner. En önemlisi bu arabalarda hız ölçen, sürücüyü işinden olmasına sebep olabilecek karşı kuvvet uygulaması var mı? Takip cihazı??? 2 gün önce akşam toki den de bir belediye kamyonu aşağıya iniyordu. Taksi hızına yetişmeyecek şekilde. Nereye kardeşim?? Kim bunların takipçisi?? Ve yıldan durmadan çocukların geçtiği bir yer başharık toki civarları .daha kaç kişi ölecek. Bunların eğitilmesi lazım
Allah bilir kamyon kaç km hızla gidiyordu
Harfiyat kamyonlari tehlike saciyor basharik kanal yonulda otomobille 50 ile gidiyorum buyuksehir belediyesinin harfiyat kamyonu gecmek icin sıkıstırıyo belediyenin trafik magandalarina dur diyin artik
Sayın editör çıkaran itfaiye sonradan gelen AFAD.haberi duzeltin lütfen.hak emek yemeyin haber kaynağına bi teyit edin lütfen.
allah rahmet etsin inşallah böyle kazalar bir daha olmaz ama belediye kamyonlarının nasıl gittiğinide bilmeyen yok bunlarda takip sistemi yokmu sürat ölçer sadece sivil araçlaramı ceza kesilir acaba sayın başkan.