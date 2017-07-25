Feci Kaza!.. 1 Ölü

Hafriyat taşıyan kamyonun çarparak önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza; sabah saatlerinde Malatya-Adıyaman Karayolu Elemendik mevkiinide meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonu, Murat Bakır (37) idaresindeki 44 BM 715 otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon, otomobili bir süre yolun ortasındaki refüjde sürükledi.

Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Murat Bakır, olay yerine giden itfaiye ve AFAD Arama ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak, hazır bekleyen 112 acil servis ambulansı görevlilerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ise kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Murat Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında başlatılan soruşturmada kamyon sürücüsü Ahmet Şahin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi- Malatyahaber.com