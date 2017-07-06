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Malatya Haber -

30 Saatlik Kesinti Açıklaması

30 Saatlik Kesinti Açıklaması
  • 06.07.2017
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. , 5 Temmuz Çarşamba günü Malatya Fırat Mahallesi ve civarında meydana gelen 30 saatlik elektrik kesintisiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Fırat EDAŞ tarafından yapılan açıklamada; bildirimsiz meydana gelen kesintinin Fırat EDAŞ’tan kaynaklanmadığı, yeraltı iletim kablolarının 6 metrelik istinat duvarının çökmesi sonucu arızalandığı ancak arıza onarım ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası arızanın giderildiği belirtildi.

Fırat EDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticiliği’nden yapılan açıklama şöyle;

“05.07.2017 ve 06.07.2017 tarihlerinde, saat 09.00 ve 06.00 saatleri arasında Malatya Fırat Mahallesi ve civarında bildirimsiz ve uzun süreli bir elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bu kesinti, yol kenarına yapılan 6 metrelik istinat duvarının çökmesiyle TOKİ tarafından döşenen yeraltı kablolarının hasar görmesi sonucu meydana gelmiş olup, Fırat EDAŞ Arıza Onarım ekipleri 30 saate yakın bir çalışmayla arızalı hatlara ulaşılabilmek adına 7 metre toprak kazısı yapılmıştır. Yapılan müdahaleler sonrası hasar giderilmiş ve elektrik sürekliliği yeniden sağlanmıştır. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı tüketicilerimizin yaşadığı mağduriyet için çok üzgünüz. Fırat EDAŞ ekipleri, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam edecektir.”

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