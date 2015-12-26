Federasyondan Play-Off Açıklaması

Futbol Federasyonu, Süper Lig’e yükselecek 3’üncü takımın belirlenmesi amacıyla, Lig A’nın 3. ve 6. sıraları arasındaki 4 takımın mücadele edeceği Play-off maçlarının programını belirleyerek açıkladı. Daha önce play-off maçlarının 28 Mayıs Pazartesi günü oynanacağı belirtilirken, açıklanan programda ilk ayak maçlarının 27 ve 28 Mayıs’ta, final maçının ise 30 Mayıs’ta oynanacağı kaydedildi.

Futbol Federasyonu’nun play-off maçlarına ilişkin açıklaması şöyle:

“Türk Telekom Lig A’dan Turkcell Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek terfi maçları 27-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. 27 Mayıs Pazar günü Malatyaspor ile Altay, 28 Mayıs Pazartesi günü ise Diyarbakırspor ile Kasımpaşa final için mücadele edecekler. Her iki maç da saat 19.00’da başlayacak.

Terfi maçları finali 30 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmaların biletleri Kale Arkası 5 YTL, Maraton 10 YTL, Numaralı 15 YTL olarak satışa sunulacak.”