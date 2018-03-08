“Fenerbahçe Galibiyetiyle Sürdürmek İstiyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, pazar günü evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi, “Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir çıkış yaptık ve bu çıkışı Fenerbahçe galibiyeti ile sürdürmek istiyoruz” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında pazar günü saat 16.00’da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp Başkanı Adil Gevrek, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe mücadelesinin kendileri için çok önemli bir karşılaşma olduğunu aktaran Gevrek, “Biz sahamızda oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Başka takımlar da olsa Fenerbahçe de olsa her maçı kazanmak istiyoruz. Sahamızda 5 maç oynayacağız, biri de Fenerbahçe maçı. Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir çıkış yaptık ve bu çıkışı Fenerbahçe galibiyeti ile sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Bizim teknik direktörleri göndermekle işimiz olmaz”
Kardemir Karabükspor’da Erkan Sözeri, Galatasaray’da Igor Tudor ve son olarak da Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrasında takımlarından ayrılmasını da değerlendiren Gevrek, “Bizim hocaları göndermekle işimiz olmaz. Hiçbir kulübün hocasının bu şekilde gitmesini gönül istemez. Hocaların gitmesi yalnızca bize denk geliyor. Süper Lig’de 3 tane hoca bizim maçtan sonra gönderildi. Bizim için hocanın gidip gitmemesi değil, galibiyet önemli” açıklamasını yaptı.
“Umarım hakem hataları en aza iner”
Gevrek, ligdeki genel hakem performansları ile ilgili konuşarak, “Hakemleri konuşmak istemiyorum. Karabük maçında verilmeyen yüzde yüz penaltımız var. Hakemler de hata yapar fakat inşallah kalan haftalar içerisinde hakem hatalarının en aza indirildiği bir lig geçiririz” dedi.
İstanbul, iha
Sen Şimdi Klüp Başkanımısın ?
Fenerbahçeyi istersek yeneriz hakem iyi bir maç yönetirse neden olmasın. Yalnız dikkat iddaa pusuda
Bir sonraki iç saha maçında da bilet fiyatlarını Yardımcı antrenör belirlesin diğerinde masör diğerinde de malzemeci belirlesin..Başkan bu açıklamasında bilet konusuna değişmediğine göre demek ki gerçekten de sosyal medya sorumlusu fiyatları belirlemiş..Misyonumuzu ve vizyonumuzu böyle güzel tanıttıkları için herkese teşekkürler
Baskan.bilet.konusunda.seyircileri.kulturumuz
Bungunden.itibaren.biletleri.50.30.ve20.tl.yapin
Stad.dolsun.maci.rahat.aliriz.aksi.taktirde.mac
Kayip.ederiz.sorumlukuk.sizlere.ait
Abi ne olur Türkçe yaz nerden öğrendin sen okuma yazmayı
Fiyatlar dediğin gibi olsa #44malatya maç saati binlerce kişi dışarda kalır.
Noktalama ile kafayı bozmaktan,ne dediğin belli değil .🤣🤣🤣🤣🤣
Adil başkan hiç adil değilsin kusura bakma. Bizi Türkiye ye rezil ettin. Şimdi çıkmışsın futbol konuşuyorsun ha bide zenginlerede bedava bilet dağıtmışlar helal olsun sana ne diyelim
adamsın başkan bilet fiyatları çokmuş varsın 100 degil 500 olsun senin gibi başkanı allah başımızda eksik etmesin
Başkanım.Başarılarınızın devamını diliyorum.Önümüzdeki sezon üst sıralara oynayacak bir takım kurmanızı istiyoruz.
Biz bu bilet fiyatlarini daha once kararlastirmistik dediler ya daha da soyleyecek bir sey kalmadi
Taraftarı bu maç stadyuma almamak için herşeyi yapıyorsunuz federasyona şikayet edilince güney üst tribünü yalandan yere 100 TL den satışa açtınız şaka gibisiniz ….
Galibiyet istiyorsan biletleri ucuz tutup stadı doldurup seyirci desteğini alarak galibiyet elde edeceksin. Tamam biraz fiyat artışı yap da 100 lira da asgari ücret alan için çok be kardeşim herkes atıp tutmuş malatyamıza çok değil bilmem ne de kimse kusura bakmasın millet kazanıp cukkayı dolduracak diye ben çağam çoluğumun rızkını vermem. Ha şu da var demiyorum 7.5 lira olsun bari en ucuz tribün 20den başlasaydı en pahalısı 60 – 70 olaydı adil efendi sürümden kazanırdın
Başkan imajımızı bozdunuz, televizyonlar futbolumuzu konuşacağına BİLET FİYATLARI nı konuşuyorlar, değermiy di.