Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Fenerbahçe Galibiyetiyle Sürdürmek İstiyoruz”

“Fenerbahçe Galibiyetiyle Sürdürmek İstiyoruz”
  • 08.03.2018
  • 14

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, pazar günü evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi, “Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir çıkış yaptık ve bu çıkışı Fenerbahçe galibiyeti ile sürdürmek istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında pazar günü saat 16.00’da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp Başkanı Adil Gevrek, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe mücadelesinin kendileri için çok önemli bir karşılaşma olduğunu aktaran Gevrek, “Biz sahamızda oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Başka takımlar da olsa Fenerbahçe de olsa her maçı kazanmak istiyoruz. Sahamızda 5 maç oynayacağız, biri de Fenerbahçe maçı. Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir çıkış yaptık ve bu çıkışı Fenerbahçe galibiyeti ile sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim teknik direktörleri göndermekle işimiz olmaz” 
Kardemir Karabükspor’da Erkan Sözeri, Galatasaray’da Igor Tudor ve son olarak da Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrasında takımlarından ayrılmasını da değerlendiren Gevrek, “Bizim hocaları göndermekle işimiz olmaz. Hiçbir kulübün hocasının bu şekilde gitmesini gönül istemez. Hocaların gitmesi yalnızca bize denk geliyor. Süper Lig’de 3 tane hoca bizim maçtan sonra gönderildi. Bizim için hocanın gidip gitmemesi değil, galibiyet önemli” açıklamasını yaptı.

“Umarım hakem hataları en aza iner” 
Gevrek, ligdeki genel hakem performansları ile ilgili konuşarak, “Hakemleri konuşmak istemiyorum. Karabük maçında verilmeyen yüzde yüz penaltımız var. Hakemler de hata yapar fakat inşallah kalan haftalar içerisinde hakem hatalarının en aza indirildiği bir lig geçiririz” dedi.

İstanbul, iha

Etiketler: /

Yorumlar
  1. ali dedi ki:
    8 Mart 2018, 21:05

    Sen Şimdi Klüp Başkanımısın ?

    Cevapla
  2. Mehmet Demirhan dedi ki:
    8 Mart 2018, 20:55

    Fenerbahçeyi istersek yeneriz hakem iyi bir maç yönetirse neden olmasın. Yalnız dikkat iddaa pusuda

    Cevapla
  3. Mehmet dedi ki:
    8 Mart 2018, 20:28

    Bir sonraki iç saha maçında da bilet fiyatlarını Yardımcı antrenör belirlesin diğerinde masör diğerinde de malzemeci belirlesin..Başkan bu açıklamasında bilet konusuna değişmediğine göre demek ki gerçekten de sosyal medya sorumlusu fiyatları belirlemiş..Misyonumuzu ve vizyonumuzu böyle güzel tanıttıkları için herkese teşekkürler

    Cevapla
  4. 44malatya dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:35

    Baskan.bilet.konusunda.seyircileri.kulturumuz
    Bungunden.itibaren.biletleri.50.30.ve20.tl.yapin
    Stad.dolsun.maci.rahat.aliriz.aksi.taktirde.mac
    Kayip.ederiz.sorumlukuk.sizlere.ait

    Cevapla
    1. Emrah dedi ki:
      8 Mart 2018, 19:21

      Abi ne olur Türkçe yaz nerden öğrendin sen okuma yazmayı

      Cevapla
    2. Mehmet Demirhan dedi ki:
      8 Mart 2018, 20:52

      Fiyatlar dediğin gibi olsa #44malatya maç saati binlerce kişi dışarda kalır.

      Cevapla
    3. Kerim dedi ki:
      8 Mart 2018, 21:04

      Noktalama ile kafayı bozmaktan,ne dediğin belli değil .🤣🤣🤣🤣🤣

      Cevapla
  5. Malatya44 dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:32

    Adil başkan hiç adil değilsin kusura bakma. Bizi Türkiye ye rezil ettin. Şimdi çıkmışsın futbol konuşuyorsun ha bide zenginlerede bedava bilet dağıtmışlar helal olsun sana ne diyelim

    Cevapla
  6. malatyali dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:25

    adamsın başkan bilet fiyatları çokmuş varsın 100 degil 500 olsun senin gibi başkanı allah başımızda eksik etmesin

    Cevapla
  7. Ali dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:22

    Başkanım.Başarılarınızın devamını diliyorum.Önümüzdeki sezon üst sıralara oynayacak bir takım kurmanızı istiyoruz.

    Cevapla
  8. Ahmet DEMİR dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:15

    Biz bu bilet fiyatlarini daha once kararlastirmistik dediler ya daha da soyleyecek bir sey kalmadi

    Cevapla
  9. temel dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:08

    Taraftarı bu maç stadyuma almamak için herşeyi yapıyorsunuz federasyona şikayet edilince güney üst tribünü yalandan yere 100 TL den satışa açtınız şaka gibisiniz ….

    Cevapla
  10. Malatyalı dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:04

    Galibiyet istiyorsan biletleri ucuz tutup stadı doldurup seyirci desteğini alarak galibiyet elde edeceksin. Tamam biraz fiyat artışı yap da 100 lira da asgari ücret alan için çok be kardeşim herkes atıp tutmuş malatyamıza çok değil bilmem ne de kimse kusura bakmasın millet kazanıp cukkayı dolduracak diye ben çağam çoluğumun rızkını vermem. Ha şu da var demiyorum 7.5 lira olsun bari en ucuz tribün 20den başlasaydı en pahalısı 60 – 70 olaydı adil efendi sürümden kazanırdın

    Cevapla
  11. Ergün dedi ki:
    8 Mart 2018, 18:00

    Başkan imajımızı bozdunuz, televizyonlar futbolumuzu konuşacağına BİLET FİYATLARI nı konuşuyorlar, değermiy di.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."