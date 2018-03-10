Fenerbahçe Kafilesi Malatya’ya Geldi
Süper Lig’in 25. haftasında yarın saat 16.00’da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Malatya’ya geldi.
Saat 19.20’de Malatya Havaalanı’na inen Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçağı sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı. Malatya deplasmanında puan kaybetmek istemeyen Kanaraya, önümüzdeki hafta oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor. Hafta içi hazırlıklarını bu yönde yapan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmuyor.
Malatya’da taraftarının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacağı otelin yolunu tutan sarı-lacivertlilerde morallerin iyi olduğu gözlendi.
Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı’nın durumu ise şüpheli.
iha
Kendi şehrinin rakibini coşkuyla karşılamak,şehir milliyetçiliğinden nasibini almamış insanlara yakışır.Kiminin doğduğu,kiminin doyduğu şehirdir.Şehrine ve takımına sahip çık.Bırakın o karşılamayı federasyon yetkilileri yapsın.Saygılar…
Bu karşılayanlar Malatyaliysa yazık bizlere…
Yeter! futbol tarihinde hep var olan fenerbahceniz kendi bahcesinden başka bir yere vardı mı?
Malatyalı malatyasporludur. Birazda biz Anadolu takimlarina şans verilmeli.
Sanki Afrinden dönen kahraman askerlerimizi karşılıyorlar. Allah akıl fikir versin ne diyeyim.
Bunlar Elazığ lı herhal