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Malatya Haber -

Fenerbahçe Kafilesi Malatya’ya Geldi

Fenerbahçe Kafilesi Malatya’ya Geldi
  • 10.03.2018
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Süper Lig’in 25. haftasında yarın saat 16.00’da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Malatya’ya geldi.

Saat 19.20’de Malatya Havaalanı’na inen Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçağı sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı. Malatya deplasmanında puan kaybetmek istemeyen Kanaraya, önümüzdeki hafta oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor. Hafta içi hazırlıklarını bu yönde yapan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmuyor.

Malatya’da taraftarının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacağı otelin yolunu tutan sarı-lacivertlilerde morallerin iyi olduğu gözlendi.

Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı’nın durumu ise şüpheli.

iha

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Yorumlar
  1. Çakır dedi ki:
    10 Mart 2018, 23:04

    Kendi şehrinin rakibini coşkuyla karşılamak,şehir milliyetçiliğinden nasibini almamış insanlara yakışır.Kiminin doğduğu,kiminin doyduğu şehirdir.Şehrine ve takımına sahip çık.Bırakın o karşılamayı federasyon yetkilileri yapsın.Saygılar…

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  2. ATEŞ 44 dedi ki:
    10 Mart 2018, 22:45

    Bu karşılayanlar Malatyaliysa yazık bizlere…

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  3. Ferid dedi ki:
    10 Mart 2018, 22:35

    Yeter! futbol tarihinde hep var olan fenerbahceniz kendi bahcesinden başka bir yere vardı mı?
    Malatyalı malatyasporludur. Birazda biz Anadolu takimlarina şans verilmeli.

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  4. Başefendi dedi ki:
    10 Mart 2018, 21:29

    Sanki Afrinden dönen kahraman askerlerimizi karşılıyorlar. Allah akıl fikir versin ne diyeyim.

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  5. Kekeme dedi ki:
    10 Mart 2018, 20:42

    Bunlar Elazığ lı herhal

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