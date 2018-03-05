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Malatya Haber -

Fenerbahçe’de EYMS Hazırlığı

Fenerbahçe’de EYMS Hazırlığı
  • 05.03.2018
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İstanbul, iha

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Yorumlar
  1. bayram dedi ki:
    6 Mart 2018, 14:48

    Yani bilet fiyatlarını 2 katı yapsaydınız bu kadarına pes

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  2. ahmet şahin dedi ki:
    5 Mart 2018, 21:52

    taraftar bulursanız önünde oynayın adil efendi protesto ediyoruz maçları bundan sonra

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