“Fenerbahçe’nin Açıklaması Talihsiz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, uygulanan bilet fiyatı politikasının Fenerbahçe’ye yapılan ayrı bir uygulama olmadığını ifade ederek, “Bu sadece Fenerbahçe’ye denk geldi. Fenerbahçe değil de, içeride başka bir büyük takıma karşı oynasaydık bu uygulama yine yapılacaktı. Bu asla Fenerbahçe’ye karşı olan bir şey değil” dedi.

Kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Gevrek, son günlerde birinci gündem maddesi olan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarına ilişkin neden böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz’ün bir gazete yer alan açıklamalarına da değinen Gevrek, söz konusu uygulamanın Fenerbahçe’yle alakalı olmadığını belirterek, taraftarların Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada stadı doldurmalarını beklediklerini söyledi.

Başkan Gevrek, ‘bilet fiyatlarında indirime gidilmesi’ talepleriyle ilgili ise Passolig ile bir anlaşma olduğunu ve bunun hukuki olarak söz konusu olmadığını da kamuoyuyla paylaştı.

“MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE GÖSTERECEĞİZ”

Gevrek, Malatya’ya gelen bütün takımları en iyi şekilde ağırladıklarını ifade ederek, “Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı var. Daha öncede ağırladığımız misafir takımlarımızın üçü büyük takımlardı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’u Malatya’da ağırladık. Tabi buraya gelen bütün takımları en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Tabi ki burada ilgi gören büyük camialar var, çevre illerden farklı takımlar geliyor. Bizde elimizden geldiği kadarıyla bütün misafir takımları en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İnşallah Pazar günüde Fenerbahçe’ye, Malatya’nın misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceğiz” dedi.

“BÜYÜK TAKIMLARLA OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARDA FİYATLAR FARKLI OLACAK”

Ligde büyük takımlarla oynayacakları karşılaşmalar için farklı fiyat politikası uygulama kararı aldıklarını ancak bu uygulamanın Fenerbahçe maçına denk geldiğini anlatan Gevrek, şunları söyledi: “Bilet konusunda tabi ki bir tepki var. Süper Lig’e yeni çıkan bir takımız. Süper Ligin en ucuz bilet fiyatı uygulaması yapan takımız. Taraftarlarımızda bunu çok iyi biliyor. Fiyatlarımız çok uygun ve ucuzdu. Bununda sebebi lige yeni çıkan bir takım, yeni bir stat olmasıydı. Bu nedenle uygun bir fiyat uygulaması yaptık. Süper Lig’de diğer takımların bilet fiyat uygulamaları var. Büyük takımlara ayrı bilet fiyat uygulaması yapacağımızı söylemiştik. Bu uygulamada biraz geç kaldık. Bundan sonra dört büyüklerle oynayacağımız maçlarda farklı bir fiyat uygulaması yapılacak. Buna da Fenerbahçe’yle başlandı. Tabi Fenerbahçe’yle başlanınca farklı algılamalar oldu ama bu tamamen bizim bilet politikamızdı. Bundan sonra büyük takımlarla oynayacağımız maçlarda fiyatlar farklı olacak. Bunun emsalleri var. Anadolu takımları içerisinde yine en ucuz fiyat uygulamasını yapan biziz. Tabi şu tepki haklı ve doğru; birden 7,5 TL’den 50, 100 TL’ye çıkınca taraftarlarımız tepki göstermiş olabilir. Ama dört yıldır bizimle beraber olan, deplasmana giden, 2.Lig’de dahil stadımıza gelen taraftarlarımızı ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bu taraftarlarımız 2.Lig’de de geliyorlardı, Spor Toto 1.Lig’de de geliyorlardı, Süper Lig’de geliyorlar. O taraftarlarımız içerisinde hakikaten 50 lira veremeyecek olan taraftarlarımızın olduğunu biliyorum, ben onları da çok iyi anlıyorum. Onlara hakta veriyorum. Ama bilsinler ki bu uygulama, onlara yönelik bir uygulama değildir. Şuana kadar 7 bin bilet satılmış ve o 7 bin bilet içerisinden belki de çoğu o 2.Lig’den buyana gelen taraftarlarımızdır. Şimdi bu bilet fiyatı uygulamasında belki de en çok karşı çıkanlarda Fenerbahçe maçına ilk defa gelecek arkadaşlardır, onu da iyi biliyorum. Ama biz taraftarlarımızın gerek büyük gerekse küçük maç hangi maç olursa olsun yanımızda istiyoruz.”

“MALATYA’NIN BU OLAYA TOPYEKÛN SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR”

Gevrek, Malatya’da herkesi takıma sahip çıkmaya ve Fenerbahçe maçında statta olmaya davet ederek, “İşverenlerimizin ve esnaflarımızın Fenerbahçe maçında takımlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Yanında çalışan 50-60 kişiye işverenlerimiz bilet alabilir. 50 liraya bilet alamayacak öğrencilerimiz, taraftarlarımız var. Öğrencilerimize ve 50 lira veremeyecek olan taraftarlarımıza işverenlerimizin sahip çıkması lazım. Esnaflarımız, kurumlarımız var, takımımıza sahip çıkmaları lazım. Bu maç ile ilgili ulusalda da çıkan haberler var. Takımını orada yalnız bırakmak, takımın orada 7 bin, 10 bin kişiye oynaması doğru bir şey değil. Malatya’nın bu olaya topyekun sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe maçında stadı dolu olarak görmek istiyorum. Malatya’ya da yakışan budur. Bugüne kadar her yerde taraftarlarımız ses getirdi. Stadı doldurarak, centilmenlik yaparak; ülkesine ve milletine gerekli yerlerde katkı sağlayarak, bazı olaylarda tepki göstererek devletinin yanında oldu. Malatya’da çok önemli bir maç oynanacak. Burada mesele 3 lira, 5 lira katkı sağlamanın dışına çıktı, farklı bir olaya gitti. Taraftarlarımızın stadı doldurması lazım, bütün taraftarlarımızdan bunu canı gönülden istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’YE KARŞI YAPILAN BİR UYGULAMA DEĞİL”

Gevrek, bir gazetecinin ‘Kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz’ün bir gazetede “Fenerbahçe bizi küme düşürdü” diye yer alan açıklamaları var. Böyle bir konu var mı?’ sorusuna, “Bu sadece Fenerbahçe’ye denk geldi. Fenerbahçe değil de, içeride başka bir büyük takıma karşı oynasaydık bu uygulama yine yapılacaktı. Bu asla Fenerbahçe’ye karşı olan bir şey değil. Basın sözcüsünün de böyle bir açıklaması yok. ‘Sadece Fenerbahçe’ye karşı uygulanmış bir uygulamadır’ düşüncesi bu yönetimde asla olmadı. Bu yapılanın tamamen bir fırsatçılık olmadığını söylemek istiyorum. Sadece bir kereye mahsus takımına sahip çıkma adına yapılan bir uygulamaydı. Bütün Malatya’daki taraftarlarımızın takımına sahip çıkması, katkı sağlaması anlamında yapılan bir uygulamadır, farklı bir uygulama asla olmaz. Dört yıldır yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla buradayız. Taraftarlarımızla nasıl iç içe olduğumuzu biliyorsunuz. ‘Bu gelecek parayla kulüp kurtulacak’ düşüncesiyle de bakmak doğru değil. ‘Bir sıkıntı var, burayla giderilecek’ düşüncesi asla söz konusu değil. Bu kulübün 90 milyon TL bütçesi var. ‘Bir sıkıntı var, o sıkıntı için yapıldı’ diye değil, herkesin katkı sağlaması lazım. Burada en büyük katkıyı taraftarlarımız sağlıyor” cevabını verdi.

“KESİNLİKLE YANLIŞ BİR DÜŞÜNCE OLMASIN”

‘Bilet fiyatını ligde kalmayı garantilediler ondan yüksek tuttular’ düşüncesinin doğruyu yansıtmadığını savunan Gevrek, “Ligde kalmayı garantiledik diye bir şey yok. Bizim işimiz daha bitmedi. Bizim hedefimiz var. 22 artı 22 44 puan hedefi koymuştuk. En az 44 puan diyoruz ama inşallah üstüne çıkarız çünkü bizim hedefimiz henüz bitmedi. 44 puan hedef koyduk ve inşallah üzerine çıkarız. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledik diye bir şey yok. Daha 10 maçımız var, aldığımız kadar puan alıp ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Bu anlamda da kesinlikle yanlış bir anlaşılma, düşünce asla olmasın. Tamamen takıma sahip çıkılması anlamında yapılan bir uygulamadır. ‘Ligde kalmayı garantilediniz de, ona göre mi yaptınız?’ düşüncesi doğru değil. Yeni lige çıkan bir takımız. Yeni bir stat ve kolay değil, stat şehrin dışında. Böyle bir uygulamayı erteledik. Bu uygulama, ertelenen bir uygulamadır. Beşiktaş ve Galatasaray’a yapılan uygulamaya karşı, Fenerbahçe’ye ayrı bir uygulama asla söz konusu olamaz. Bizim hepsine saygımız var. Lige değer katan, gerçekten lige büyük katma değer sağlayan takımlardır. Biz bu takımlar arasında ayrı uygulama yapmayız. Lig onlarla güzel ama Anadolu takımları olmadan da o takımlar olmaz. O konuda da yapacağımız açıklamalara da kesinlikle marka değerini düşürmemek adına dikkatli olması lazım” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMALARINI TALİHSİZ BULUYORUM”

Fenerbahçe spor kulübünün bilet fiyatlarına ilişkin TFF’ye yaptığı başvuru öncesi kamuoyuna yaptığı açıklamayı da değerlendiren Gevrek, “Fenerbahçe’nin yapmış olduğu açıklamayı talihsiz buluyorum. Fenerbahçe camiası bizim gerçekten saygı duyduğumuz, ciddi taraftarı olan bir camiadır. Ama bizim kendi taraftarımıza uyguladığımız fiyat politikasına dahil olması da bir büyük camiaya yakışmıyor. Çünkü bizi kendi taraftarımızla karşı karşıya getirmek doğru bir şey değildir. O açıklamayı talihsiz buluyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi