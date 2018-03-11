Fenerspor 2. Yarıya Çıkmayınca..
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşandı. Çöşnük Gençlikspor ile Malatya Fenerspor karşılaşması, Çöşnük Gençlikspor 2-0 öndeyken, rakibin ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle yarıda kaldı.
A Grubu
Arapgirspor-Yazıhan Belediyespor: 2-1
Malatya İdmanyurdu-Şire Pazarıspor: 9-0
Sancaktarspor-Erkenek Hürriyetspor: 3-0
Çatyol Belediyespor-Yeni Balabanspor: 1-4
B Grubu
Çöşnük Gençlikspor-Malatya Fenerspor: 2-0 (Yarıda kaldı)
Ören Gençlik-Doğanyol Belediyespor: 2-0
Hekimhanspor-Malatya Galataspor: 2-1
Tandoğanspor-Polat Belediyespor: 5-2
Yeni Malatya Gazetesi
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