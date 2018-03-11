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Malatya Haber -

Fenerspor 2. Yarıya Çıkmayınca..

Fenerspor 2. Yarıya Çıkmayınca..
  • 12.03.2018
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Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşandı. Çöşnük Gençlikspor ile Malatya Fenerspor karşılaşması, Çöşnük Gençlikspor 2-0 öndeyken, rakibin ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle yarıda kaldı.

A Grubu

Arapgirspor-Yazıhan Belediyespor: 2-1

Malatya İdmanyurdu-Şire Pazarıspor: 9-0

Sancaktarspor-Erkenek Hürriyetspor: 3-0

Çatyol Belediyespor-Yeni Balabanspor: 1-4

B Grubu

Çöşnük Gençlikspor-Malatya Fenerspor: 2-0 (Yarıda kaldı)

Ören Gençlik-Doğanyol Belediyespor: 2-0

Hekimhanspor-Malatya Galataspor: 2-1

Tandoğanspor-Polat Belediyespor: 5-2

Yeni Malatya Gazetesi

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