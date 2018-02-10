“Feraset ve Cesaret Birleşince..”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir panel ile 15 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananlar ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleşen panele konuşmacı olarak AKP Adana Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Necdet Ünüvar katıldı. İlginin yoğun olduğu panelde konuşan Ünüvar, uzun zaman sonra Malatya’ya geldiğini belirterek, “Malatya’da çok önemli değişiklikler var, bundan dolayı Başkanımızı tebrik ediyorum. Sanat Sokağın gezme fırsatı yakaladık. Yapılan hizmetler gerçekten çok önemli” dedi.

15 Temmuz’da mecliste yaşanılanları anlatmaya çalışacaklarını ifade eden Ünüvar, “Biz Türkler tarih yapmayı seviyoruz. Ama tarih yazmayı pek sevmiyoruz. Halbuki yazılı metinler sonuçta sizin önünüze bir belge olarak geliyor. Ve siz gelecek nesillere onu aktarıyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Sinevizyon eşliğinde sunum yapan Ünüvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Halkın gücünün üstüne ben bir güç tanımadım bugüne kadar’ konuşmasını dinlettikten sonra, “Geçmiş darbelerde böyle bir ses olsaydı, galiba o darbeler olmazdı. Başındaki yönetici nasıl davranıyorsa arkasındaki millette aynı şekilde davranıyor. 15 Temmuz bunun en tipik göstergesi” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberliklerin ideolojilerde önemli olduğunu söyleyen Ünüvar, “15 Temmuz’da bunu gördük. Beraber bozkurt işareti yapanlarla rabia işareti yapanlar aynı şekilde sokağa çıktılar. Vatanseverler sokağa çıktı, biz hainlere bu vatanı teslim etmeyeceğiz dediler. Dolayısıyla birlik ve beraberlik duygusu bizi hep yukarı doğru çıkarttı. Feraset her zaman önemlidir ama 15 Temmuz’da çok önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Hele feraset ile cesaret birleşince yapamayacağımız şey yoktur” diye konuştu.

Ünüvar daha sonra 15 Temmuz’da mecliste yaşanılanları ayrıntıları ile anlattı.

Panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye ve parti başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

iha