Ferhat Kiraz EYMS’ye 1.5 Yıllığına İmza Attı

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan Ferhat Kiraz’ı transfer etti. Kiraz, anlaşma sonrası Malatya’ya gelerek, kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Ferhat Kiraz’ın, Cumartesi günkü Mersin İdmanyurdu maçında yeralamayacağı öğrenildi.

Sivasspor maçı sonrası teknik direktör İrfan Buz’un ‘transfer istiyorum’ isyanı üzerine harekete geçen yönetim, Buz’un eski öğrencisi 28 yaşındaki sol açık Ferhat Kiraz ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa forması giyen Kiraz ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, tecrübeli futbolcuya imzayı Malatya’da attırdı.

Altın Kayısı Ramada Otel’de düzenlenen imza törenine, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek de katıldı.

“FERHAT KİRAZ ŞAMPİYONLUĞA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, herkesin çilek transferi beklerken, kiraz transferi yaptıklarını ifade etti.

Gevrek, daha önceki transferleri İstanbul’da yaptıklarını anımsatarak, Ferhat Kiraz’ın imza törenini Malatya’da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ferhat Kiraz’ın transferinin Yeni Malatyaspor’a hayırlı olması temennisinde bulunan Gevrek, “Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız bir kardeşimiz. Şampiyonluk yolunda takıma çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah en kısa sürede hem takıma hem de şehre uyum sağlar. Şampiyonluk yolunda da çok büyük bir pay sahibi olacağına inanıyorum” dedi.

Gevrek, daha önce iki transfer yaptıklarını kaydederek, “2 ya da 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Ama yapacağımız transferlerin kesinlikle üst düzey, takıma büyük katkı sağlayacak transferler olmasını istiyoruz. Burada arkadaşlarımız ‘transfer çilek mi olacak?’ demişti ama biz ‘kiraz’ transferi yaptık. Transferlerde hassas davranıyoruz. Ferhat’ın kalitesi ve kariyeri belli, Süper Lig’de kariyeri olan bir kardeşimiz. Şampiyonluk yolunda o da alimize katıldı” diye konuştu.

Gevrek, Kiraz’ı bonservisi ile aldıklarını ve 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını söyledi.

“ŞAMPİYONLUĞA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM”

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ferhat Kiraz ise, Yeni Malayaspor’un hedefleri olan bir takım olduğunu belirterek, takımın Süper Lig hedefiyle bir kadro kurduğunu ifade etti.

Kiraz, dışarında da Yeni Malatyaspor’un hedefinin çok net görüldüğünü belirterek, “Ben de bu doğrultuda hedeflerimizin örtüştüğünü düşünüyorum. Hem benim şampiyonluk yaşama isteğim hem Malatyaspor’un önündeki hedefler doğrultusunda örtüşüyoruz. İrfan hoca ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Başkanımızla görüşmemize karşılıklı hedeflerimiz ve başarıya olan açlığımız bu olayın gerçekleşmesinde önemliydi. İnşallah benim hedefim bir başarıya, şampiyonluğa katkı sağlamak. Hem kendi hem de Yeni Malatyaspor’un değerine katkı sağlayıp, takımı Süper Lige çıkartmak istiyorum. Bu hedefi gerçekleştirdikten sonra Yeni Malatyaspor istediği sürece de amacım burada kalıcı olmak” dedi.

TFF 1. LİGİ İYİ BİLİYOR

Kiraz, TFF 1. Ligi yakından tanıyor. 1. Lig’de 99 karşılaşmaya çıkan kiraz 30 gol kaydederken, 1’de asit yaptı.

TFF 1. Lig’de Karşıyaka ile Play-Off maçına çıkan Kiraz, 2 maçta 223 dakika görev aldı ve 1 gol atma başarısını gösterdi.

TFF 1. Lig’de Haacettepespor’da 12 maçta 801 dakika görev alan Ferhat Kiraz, 2 gol kaydetti.

Karşıya formasıyla 17 maçta bin 911 dakika görev alan yetenekli futbolcu, 6 gol atma başarısını gösterdi.

Boluspor’da 60 maçta 5 bin 17 dakika sahada kalan Kiraz, 22 gol atarken, 1’de asist yaptı.

SÜPER LİG’DE 8 GOL, 7 ASİST

Ferhat Kiraz, Süper Lig’de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Bursaspor takımlarının formalarını giydi. Kiraz, üç takımda toplam 4 bin 239 dakika görev alırken, 8 gol attı, 7’de asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu, 223 maçta 14 bin 163 dakika görev alırken 44 gol attı, 9’da asist yaptı. Kiraz, 19 sarı, 2’de kırmızı kart gördü.

EN DEĞERLİ FUTBOLCU SEÇİLDİ

Kasımpaşa’da bu sezon 10 maçta forma giydi ve 2 asiste imza attı. 28 yaşındaki futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Karşıyaka, Boluspor ve Bursaspor formalarını giydi.

Kiraz, Haziran 2006’da Hollanda’da düzenlenen turnuvaya Gençlerbirliği’nin 17 yaş altı takımında katıldı ve turnuvanın en değerli futbolcusu seçilmişti.

Orta sahanın her iki kanadında hücuma dönük olarak görev yapan tecrübeli futbolcu, adam eksiltme konusundaki becerisi, hızlı koşuları ve kanat oyuncusu olmasına rağmen golcü özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ferhat Kiraz’ın, lisansı ile ilgili işlemlerin maç saatine kadar yetişemeyecek olması nedeniyle Mersin İdmanyurdu maçında yeralamayacağı bildirildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi