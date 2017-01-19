Kasımpaşalı Ferhat Kiraz EYMS’ye Yakın

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, transfer çalışmalarına hız verirken, Süper Lig’de forma giyen Ferhat Kiraz’la büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını İstanbul’da yoğun bir mesaiyle sürdüren yönetim, Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da forma giyen Ferhat Kiraz’ın transferinde sona yaklaştı.

Teknik direktör İrfan Buz’un Bursaspor’da görev yaparken eski öğrencisi olan 28 yaşındaki Ferhat Kiraz’ın Kasımpaşa’dan ayrılacağı öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin bu oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve imzanın an meselesi olduğu kaydedildi.

FERHAT KİRAZ KİMDİR?

1989 Konya doğumlu olan Ferhat Kiraz, sol açık pozisyonunda görev alıyor.

Kiraz, Konya Demirspor altyapısında futbola başladı ve 16 yaşında Gençlerbirliği B Genç takımı için geldi. 1 hafta kadar oynadıktan sonra Metin Diyadin’in çalıştırdığı PAF takıma alındı. Yaklaşık 1 sezon PAF takımda oynadıktan sonra 2006 Mart ayında Gençlerbirliği A Takımına geçti. Haziran 2006’da Hollanda’da düzenlenen turnuvaya Gençlerbirliği’nin 17 yaş altı takımında katıldı ve turnuvanın en değerli futbolcusu seçildi.

2010-11 sezonun başında 1. Lig takımı Boluspor’a transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda uyum sorunu yaşamadan kendine ilk 11’de yer edindi ve sezon boyunca 31 lig karşılaşmasında kaydettiği 12 golle hem takımının en golcü futbolcusu oldu hem de gol krallığında iddialı durumda bulundu. Bunun üzerine birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde bulunsa da kulübü başka bir ekibe göndermedi. 2011-2012 sezonun Türkiye kupası maçında Beşiktaş’a karşı forma giyen Ferhat, içinde Beşiktaş’ın da bulunduğu birçok kulübün dikkatini çekmiştir ve sezon boyunca 31 maçta görev yapan başarılı oyuncu rakip fileleri 12 kez havalandırmıştır. Orta sahanın her iki kanadında hücuma dönük olarak görev yapan Ferhat adam eksiltme konusundaki becerisi, hızlı koşuları ve kanat oyuncusu olmasına rağmen golcü özellikleriyle dikkat çekmektedir. Ferhat, 2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Bursaspor’a transfer oldu.

2014-15 sezonu ortasına kadar 58 maçta 8 gol atan Ferhat, o sezon İbrahim Öztürk ile kadro dışı bırakıldı ve devre arasında Kasımpaşa’ya transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

66 kez milli takımlara çağrılan Ferhat Kiraz, 10 kez Türkiye U-16, 12 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 30 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-21, 3 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 67 kez milli formayı giydi. Milli müsabakalarda 16 gol kaydetti.

Kiraz, 8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya’da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi