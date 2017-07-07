Ferhat’a Sürpriz Doğum Günü
Evkur Yeni Malatyaspor’un sol açık oyuncusu Ferhat Kiraz, 28’inci yaşını kutladı. Teknik heyet ve futbolcular, Kiraz için sürpriz doğum günü düzenledi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor’da keyifler yerinde. Süper Lig’de ilk sezonunu geçirecek olan sarı siyahlılarda, futbolcular arasındaki uyum ve arkadaşlık teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Takıma geçtiğimiz sezon katılan sol açık Ferhat Kiraz için kampta sürpriz doğum günü düzenlendi. Kiraz, 28’nci yaşını arkadaşlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.
Yeni Malatya Gazetesi
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