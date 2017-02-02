Feribot Tarifesi Yeniden Belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından Ocak ayında görüşülen 2017 yılı Feribot Ücret Tarifesi onaylanarak yürürlüğe girdi. Yeni ücret tarifesinde 3 kalemde artış yapılırken, 7 kalemde indirime gidildi. 1 kalemin ücreti ise aynı kaldı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Karakaya Baraj Göleti üzerinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Feribotla verilen ulaşım hizmetlerinin 2017 tarifesinde çoğu kalemlerde indirime gidildi.

Battalgazi-Baskil ilçeleri arasında 2 adet Feribotla kaliteli ve güvenli seyahat hizmeti sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı için; motosiklet 5, çapa motoru 12, otomobil-traktör 14, römorklu traktör-minibüs 17, küçük kamyonet 25, dorsesiz TIR ve büyük kamyonet 35, küçük kamyon ve otobüs 50, büyük kamyon ve otobüs 65, uzun ve geniş araçlardan uzunluklarına göre 80-95-110, acil geçiş özel seferler için 300 lira ücret alacak.

Yolcular, araç içindeki yolcular ile ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve sivil savunma gibi araçlardan ise ücret alınmayacak.

Şubat ayı sefer saatleri

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı İç Sular Taşıma ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından Şubat ayı Feribot sefer saatleri de yeniden belirlendi.

Şubat ayı boyunca Battalgazi-Baskil arasında karşılıklı 6 sefer yapılacak. Battalgazi’de 07.30 da başlayacak olan seferler 16.30 da sona ererken, Baskil’de ise 08.15’de başlayan seferler 17.30’da sona erecek.

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