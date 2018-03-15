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Malatya Haber -

FETÖ Davalarında 11 Sanığa Hapis

FETÖ Davalarında 11 Sanığa Hapis
  • 16.03.2018
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  • İnönü Üniversitesi’nin eski enstitü müdürü Prof.’a 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmalarında 3’ü tutuklu yargılanan 11 sanığa  “silahlı terör örgütüne üye olmak”  ve “örgüte yardım etmek” suçlarından 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Yargılanan 4 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

Malatya Adliyesindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı terör örgüne üye olmak”  ve “örgüte yardım etmek” suçlarından yargılanan 15 sanık hakkındaki dosyalarda karar çıktı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmalarında  “Silahlı terör örgütüne üye olmak”  suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Aydın T.’ye 7 yıl 6 ay, “örgüte yardım etmek” sucundan ise Ayşe T. ve Mehmet Emin B. hakkında ise 3’er yıl 17er ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Aydın T.’yi hüküm ile birlikte tahliye etti. Mahkeme Heyeti, astsubay İbrahim S. hakkında ise beraat kararı verdi.

-2 sanığa 10’ar yıl hapis cezası

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmalarında ise tutuklu yargılanan ve aynı zamanda örgütün mahrem yapılanmasında yer alan eski öğretmenler Hamza U. ve  Ömer Ç.’ye 10’ar yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına karar kıldı.

Mahkeme Heyeti, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”  suçundan tutuksuz yargılanan İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü eski Müdürü Prof. Dr. Celal Ç. ve MTA eski çalışanı Mehmet Fatih P.’ye 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verirken,  Dr. Orhan A.’ya   8 yıl 1 ay 15 gün, sanık Ayşe U.’ya ise 6 yıl 3 ay  hapis cezası verdi.

Mahkeme Heyeti, “örgüte yardım etmek” suçundan ise sanıklar Olcay K.’ye 2 yıl 1 ay, Dr.Müslüm Turan A.’ya ise 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme Heyeti,  Malatya eski Bölge Trafik Şube Müdürü  Oğuz E. ile birlikte  Ramazan D. ve Recep D. hakkında ise beraat kararı verdi

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi

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