FETÖ, 15 Temmuz’dan Sonra Malatya’da ‘Dükkan’ Açmış

FETÖ, Malatya’da15 Temmuz sonrasında da aktif olarak faaliyetlere devam etmiş, mensuplarına ‘takke’ göndermiş..

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nin geçtiğimiz 14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Malatya’daki yeniden yapılanmasında görev alanlar gözaltına alınırken, etkin pişmanlık duyan bir örgüt mensubunun ifadelerinde örgütün ABD’de ve Malatya’da 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasındaki çalışmaları hakkında ilginç detaylar bulunuyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya’daki güncel yapılanmasına ve Gaybubet evlerine yönelik olarak 14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon da toplam 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3’ü itirafçı olurken, 28 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Etkin pişmanlık hükümleri uygulaması” kapsamında itirafçı olan M. adlı şüpheli, 2005 yılında ABD’ye gittiğini, ABD’de kuyumculuk sektöründe çalıştığını ve 2015’de ise Türkiye’ye geri döndüğünü, ancak zaman zaman gidip geldiğini söyledi.

Malatya’ya döndükten sonra esnaf olarak faaliyet gösterdiğini anlatan M., FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile 2007 yılında ABD’de ilişkiye geçtiğini, ilk olarak örgütün bir üniversitedeki, ardından ise bir kültür merkezindeki etkinliğine katıldığını belirterek, etkinlikte ise örgütün ABD’de bulunan Türkleri kazanma adına “Sizinle beraber yaşamak adına çaba sarfetme, kendilerini önemseme, zararsız insanlarız” şeklinde mesajlar verdiklerini gördüğünü kaydetti.

-“Amerikalı komşularımıza hediye vermemizi istiyorlardı”

ABD’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ilişkiye geçtikten sonra kendisinin bir öğrenci evine yerleştirildiğini anlatan M., kendilerinden himmet toplandığını da kaydetti. 2009 yılında FETÖ’nün ABD’deki sohbet toplantılarına gazeteciler Mehmet Altan ile Ali Ünal’nın da katıldığını gördüğünü ve bu isimlerin söyleşi şeklinde konuşmalar yaptıklarını iddia eden M., “Amerika’da bulunduğum dönemlerde örgüt tarafından komşularımıza onların önemli günlerinden hediye vermemizi isterlerdi. Bunun sebebi de bizleri hoş görmeleri, tanışma, yakınlık hissiyatı vermek amaçlı böyle bir yöntem kullanılırdı.” ifadelerini de kaydetti.

-“Amerika’da himmet toplantıları yapılıyordu”

ABD’de 2011 yılında örgütün 2016-2017 yılında Malatya il imamlığını yapacak olan Ekrem K. ile de tanıştığını anlatan M., “Ekrem K.’dan etkili bir abi olduğu yönünde bahsedilirdi. Sohbetlerde neredeyse hayranlık duyulan bir insan olarak bahsedilirdi” dedi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ABD’deki kültürel çalışmaları hakkında da bilgi aktaran M., örgütün ‘en değerli gördüğü yabancıları’ Türkiye’ye geziye getirme çalışmalarının yanında, yılda 2-3 kez ‘İbrahim’in Masası’ adı altında Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan dinleri arasında belirlenen konular üzerinde kendi dinlerindeki konunun izah edilmesi gibi toplantılarında düzenlendiğini ifade etti.

Örgütün ABD’deki kültür merkezlerindeki sohbet toplantıları esnasında himmet topladığını ve kalabalıkların oluştuğunu da belirten M., yüksek miktarlarda himmet toplandığını gördüğünü ve kendisinin de ekonomik gücü nispetinde himmet verdiğini belirtti. M., ABD’de 2009 yılından 2013 yılına kadar her yıl bin 500 dolar tutarında örgüte kurban parası topladığını da anlattı.

-“FETÖ lidenin evinde fısıldar şeklinde konuşulması dikkatimi çekmişti”

ABD’de bulunduğu dönemde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün New Jersey eyaletini 4 bölgeye ayırdığını ve faaliyetlerine bu 4 bölge üzerinden yürüttüğünü bildiğini ve gördüğünü anlatan M., FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü liderinin Pensilvanya’daki evine en son 2014’de olmak üzere toplam 4 kez gittiğini kaydetti. Örgüt liderinin evine gittiklerinde üst aramalarının yapıldığını ve cep telefonlarına ise el konulduğunu belirten M., “Ortamın sessiz olması, konuşmaların fısıldar şekilde olduğu dikkatimi çekmişti” dedi.

Malatya’ya geldikten sonra zaman zaman ABD’ye gittiğini anlatan M., 15 Temmuz 2016 darbe gecesi evinde bulunduğu esnada ABD’de bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensupları ile yaptığı görüşmede, onların neşeli bir şekilde dalga geçer gibi nelerin olduğunu sorduklarını da ifadesinde belirtti.

-“Örgütün il imamının ismini Amerika’da söylediler “

ABD’de bulunan örgüt mensuplarının Malatya’da örgüt sorumlusu olan Ekrem K.’nin ismini verdiklerini ve bu şahıs ile buluştuğunu belirten M., “Bu şahıs beni arabası ile aldı ve bana ‘Önemli görüşmelerimi ve cemaat mensupları ile arabamda görüşüyorum. Dikkat çekmiyor’ demişti.” dedi.

Aralık 2016’da Amerika’dan döndükten sonra o dönem örgütün Malatya İmamı olan Ekrem K.’nin, “Emlak dükkanını üzerine yaptığımız şahsın üzerinde kırmızı listede ByLock’u çıktı. Dükkanı üzerine alabilir misin, dedi. Bende istemeyerek dükkanı üzerime aldım. Dükkanın arka kısmında sohbet yapılıyordu.” diyerek, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında faaliyetlerini sürdürdüğü belirtti.

-Örgüt Malatya’ya takke ve esans göndermiş

ABD’ye gidip geldiğini anlatan M., ifadesinde, “2017 yılı Şubat ayında Amerika’ya fuar için gitmiştim. Orada rutin işlemlerimi hallettikten sonra O. Ö. ve C.İ. ile tekrar görüştüm. Yine Amerika’daki sohbetlerine katıldım. C.İ., bana bir poşet takke ve esans vermişti ve bunu Malatya’da bulunan Ekrem K.’ye vermemi söyledi. C.İ. takkeleri verdiğinde, bu takkelerin Fetullah Gülen’in ikametinden geldiğini söylemişti. Türkiye’ye yaklaşık 2 hafta sonra döndüm. Ekrem K., beni aradı ve geldiğimi sordu ve emlakçı dükkanına beklediğini söyledi. Emlakçı dükkanına giderek Ekrem K.’ya takke ve esansları verdim.” dedi.

-Örgütün iki tane emlakçı dükkanı varmış..

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya il imamı olan Ekrem K.’nin Malatya’da ikinci bir emlak dükkanı açtığını söyleyen M., “Mart 2017’de Amerika’ya fuar için gittim. Amerika’daki O. Ö. ve C.İ. fuar yerine gelerek beni ziyaret ettiler. Orada yaklaşık 2 hafta kaldıktan sonra geri Türkiye’ye döndüm. İl İmamı Ekrem K.’nın yönlendirmesi ile bir çiğköfte markasının Fahri Kayahan’da şubesini açtım. Ortaklarım arasında TSK’den ihraç edilmiş bir asker de vardı. Dükkanın yıllık kirasını peşin olarak ödedim. 1 hafta sonrada çiğköfte dükkanının Bostanbaşı Şubesini açtık. Mart 2017’de Ekrem K., emlakçı dükkanında baş başa görüşmemizde bana ‘Ben buradan gidiyorum. Yerime Metin Bey gelecek. Gitmem gerek’ dedi. Ben de ‘Siz giderseniz ben de giderim’ dedim. Ben bunu söyleyince kendiside ‘Aslında ben gitmeyeceğim. Eşme bile ‘Ben gidiyorum’ dedim. Eşim şu anda evde eşyaları toparlıyor. Sen bunu bil, ama kimseye sakın söyleme’ dedi. Ben burada kod adının değiştiğini anladım. Ağustos 2017’de Ekrem K., beni kaldığı eve davet etti.Bana, ‘Ben gidiyorum, benimle alakalı ciddi sıkıntılar var, ancak Malatya’daki vazifem devam edecek.” şeklindeki ifadeleri kaydetti.

-“Yeni il imamı mala çökecekmiş gibi bir tavır sergilemiş”

M. şu ifadeleri de kaydetti:

“Emlakçıda çalışan Y. ile Ekim 2017’de yüz yüze görüştüğümüzde bana; ‘Emlakçı dükkanına yeni bir abi geldi. Dükkanın geliri ve kasada ne kadar para olduğunu sordu. Ben, kasada 4 bin TL para olduğunu söyleyince yeni abi de bana, ‘Dükkanın gelirinin çok fazla olması gerekiyor. Ya burayı devir alın, yada satın’ dedi. Y., yeni il abisinin sanki olan mala çökecekmiş gibi sergilediği tavra çok sinirlenmiş bir şekilde bana anlattı. Y. bana yeni il abisinin adının S. olduğunu söyledi. Ben de birkaç düşündükten sonra Y.’ye burayı devir alıp sadecedevam edeceğimizi söyledim. Y. bu teklifi il abisine iletmiş, sonrasında bu dükkanı parası 12 bin TL’ye devir almak için anlaştım. Bu paranın 6 bin TL’sini diğer emlak dükkanında bulunan B.’ye verdim. 6 bin TL borcu ise halen duruyor. Ben yeni il abisi ile hiç görüşmedim. Emlakçı dükkanında bulunan B., A. ve ihsan kod adlı A.K., ani karar alarak Malatya’dan gittiler. Daha sonra bu 3 kişinin İstanbul’da yakalandığını öğrendim.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com