FETÖ Bağlantılı 15 Yurda El Konulmuş

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan yurt sayısının 8 olduğunu, ancak örgüt ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 15 yurda Malatya’da Vakıflar, Milli Emlak ve Milli Eğitim tarafından olmak üzere 3 ayrı resmi kurum tarafından el konulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yazılı soru önergesine vermiş olduğu cevapta, OHAL kapsamında Malatya’da 8 özel öğrenci yurdunun kapatıldığını belirterek, “Bu yurtların taşınmaz işlemleri ile ilgili iş ve işlemler Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir” bilgisini verdi.

El konulan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı yurtlar hakkında da bilgi veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Malatya Valiliğince konuya ilişkin olarak; ilde FETÖ ile iltisaklı olan 7 yurda Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 5 yurda Milli Emlak Müdürlüğünce el konulduğu, 3 yurdunda Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanıldığı, İl’de 19’u erkek, 9’u bayan olmak üzere 28 özel yurt bulunduğu ve 2 bin 278 öğrencinin barındığı belirtilmektedir.” şeklindeki bilgileri paylaştı.

Bakan Yılmaz, İnönü Üniversitesi’nde 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 24 bin 577 erkek, 23 bin 693 kız olmak üzere toplam 48 bin 265 kayıtlı öğrencinin bulunduğunun bildirildiğini ve üniversiteye bağlı olarak Doğanşehir’in Sürgü Mahallesinde 200 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdunun bulunduğunu ve bu yurtta şuanda 12 erkek, 16 kız olmak üzere toplam 28 öğrencinin barınmakta olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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