FETÖ Buluşma Yeri Olarak Kullanmak İçin Çiğ Köfteci Açmış

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve 21’i FETÖ soruşturmalarında haklarında yakalama kararı olmak üzere toplam 45 şüphelinin gözaltına alındığı büyük operasyonunun ilginç ayrıntıları ortay açıktı. FETÖ/PDY terör örgütü, Malatya’daki yeni yapılanmasında çiğ köfteci dükkanı açarak, burada örgütsel buluşmalar gerçekleştirdiği ve bununda polisin takibine düştüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi koordinesinde geçtiğimiz 15 Aralık Cuma günü eş zamanlı 55 adrese yönelik gerçekleştirilen ve yaklaşık 200’ü aşkın polisin görev aldığı operasyon sonucunda, aralarında FETÖ soruşturmalarından dolayı haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan 21 şüpheli ile FETÖ örgütünün Malatya’da yeniden yapılanmasında görev alan şüphelilerin de aralarında yer aldığı toplam 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

-Firari savcı, önemli görevde bulunmuştu

Emniyet’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunun ayrıntıları ise yeni çıkmaya başladı. Buna göre; yakalanan firarı şüpheliler arasında eski Cumhuriyet Savcısı Adem D. de bulunuyor. Esik Savcı Adem D., Aralık 2014 kararnamesi ile Malatya Adliyesi’ne atanmıştı. Adem D. Malatya’daki görevinden önce Ankara’da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Firari eski savcı, örgütün Malatya’da kullanmış olduğu ve gaybubet evleri olarak nitelendirilen FETÖ evinde yakalandı. Eski savcı Adem D., 17 Temmuz 2016 tarihinden beri firari olarak aranıyordu.

-Çiğ köfte firmasının şubesi..

Operasyonun, Emniyet’e bağlı birimlerin Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalarını takip etmesinin ardından başlatıldığı öğrenildi.

Buna göre; FETÖ yapılanmasında aktif olarak görev alan bazı şüphelilerin girişimleri ile hakkında arama kararı bulunmayan ve dikkat çekmeyen bir isim üzerine bir çiğ köfte firmasının şubesini açtılar. Polisin her aşamasını takip ettiği olayda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün aktif mensupları, müşterisi az olan dükkanı aktif olarak buluşma noktası yaptılar. Ancak dikkat çekmemek ve polisin takibine düşmemek için böyle bir girişimde bulunan FETÖ mensuplarının bu organizasyonu, polisin takibine düştü ve operasyon gerçekleşti.

-Örgüt üyeleri için ‘Gaybubet evleri’ ayarlamışlar

Yakalanan şüpheliler arasında çiğ köftecide görüşmeler yapan FETÖ üyesi bazı şüphelilerin, aynı zamanda kiraladıkları gaybubet evlerinde, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü üyelerini de sakladıkları da tespit edildi.

-11 sahte kimlik çıktı

Operasyon esnasında baskın yapılan evlerden birisinde, bir kadın şüphelinin cep telefonunu evin WC’sine attığı da tespit edildi. Operasyonda 18 bin 210 lira, 600 ABD doları,12 çeyrek altın, 2 yarım altın, 11 sahte kimlik, 4 pasaport ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki yeni yapılanmasında aktif olarak görev yapanlara ilişkin soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com