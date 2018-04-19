FETÖ Davalarında 10 Sanığa Ceza

Malatya’da devam eden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında tutuksuz yargılanan 10 sanığa 10 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, aralarında bir eski il müdürünün de bulunduğu 4 sanığa beraat kararı çıktı, 1 sanık hakkında ise ceza vermeye yer olmadığı kararlaştırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” ve “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçlarından 10 sanık hapis cezası alırken, 5 sanık ise beraat etti.

Mahkeme Heyeti tarafından sanıklar İsmail Hakkı K., Semra B. ve Nazan T. hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Mahkeme Heyetince; “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan Mehmet İ., Nebi T., ve Remzi K. hakkında 2’şer yıl 7’şer ay 7’şer gün hapis cezası verildi.

Duruşmada, sanık Nazife E.’ye 1 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verilirken ve Salim K. hakkında verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ayşe K. hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile Gökhan K. hakkında verilen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ise ertelendi.

Mahkeme Heyeti, kapanan Köy Hizmetleri eski İl Müdürü Ahmet K. ile birlikte sanıklar Cemal E., Ahmet Faruk İ. ve Adnan B. hakkında ise beraat kararı verirken, sanık Orhan Ç. hakkında ise ceza vermeye yer olmadığı kararı çıktı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com